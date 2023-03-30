ناعمة المنصوري: مسيرة حضارية

أبوظبي (الاتحاد)

رفعت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الاتحاد بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقالت في تصريح لها بهذه المناسبة إن هذه التعيينات المباركة تسهم في دفع مسيرة الإمارات الحضارية والتنموية والإنسانية وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات لتظل «دار زايد» منارة عالمية في صناعة المستقبل لخير الإنسانية جمعاء.

وأكدت أن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الحكيمة واختياراته السديدة، أثبت من خلالها أن سموه يسعى بدأب وإخلاص نحو استمرارية التميز والنهوض، وتدعيم ركائز القيادة، وأسس الريادة في الإمارات.