الجمعة 31 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ناعمة المنصوري: مسيرة حضارية

ناعمة المنصوري
30 مارس 2023 04:29

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

رفعت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الاتحاد بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقالت في تصريح لها بهذه المناسبة إن هذه التعيينات المباركة تسهم في دفع مسيرة الإمارات الحضارية والتنموية والإنسانية وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات لتظل «دار زايد» منارة عالمية في صناعة المستقبل لخير الإنسانية جمعاء.
وأكدت أن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الحكيمة واختياراته السديدة، أثبت من خلالها أن سموه يسعى بدأب وإخلاص نحو استمرارية التميز والنهوض، وتدعيم ركائز القيادة، وأسس الريادة في الإمارات.

ناعمة المنصوري
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
شخبوط بن نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
اليوم 04:10
أرشيفية
عربي ودولي
تحذيرات من محاولات فلول «الإخوان» لتعطيل العملية السياسية بالسودان
اليوم 04:10
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
عربي ودولي
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
اليوم 04:10
قوات أميركية في سوريا
عربي ودولي
«البنتاجون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا
اليوم 04:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©