131.8 مليار درهم قيمة المنافع  الإسكانية في إمارة أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

قدرت هيئة أبوظبي للإسكان إجمالي قيمة المنافع الإسكانية في إمارة أبوظبي خلال الأعوام العشرة الأخيرة بـ 131.8 مليار درهم.

وعملت هيئة أبوظبي للإسكان منذ إنشائها على تطوير برامج وخدمات إسكانية ساهمت في تنفيذ توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير منافع سكنية تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين، بحسب أفضل المعايير في التصميم والتنفيذ.

وتحرص القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الإعلان سنوياً عن حزم من المنافع السكنية لتأثيرها الإيجابي الذي يلقي بظلاله وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على القطاعات كافة، وخاصة قطاع الإنشاءات.

ووفقاً للإحصائيات التي كشفت عنها «الهيئة» عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن عدد المساكن المخصصة خلال آخر عشرة أعوام بلغ 11.219 مسكناً، وعدد منح الأراضي السكنية بلغ 38.797 منحة، وعدد موافقات القروض السكنية بلغ 45.235 قرضاً، وعدد المستفيدين من إعفاءات القروض السكنية بلغ 3.782 مستفيداً.

وأشارت «الهيئة» إلى أن أبرز المبادرات التي تنفذها لدعم المواطنين في مرحلة البناء الذاتي تتمثل بمبادرة «بيتي» والتي تتضمن تصاميم مساكن متنوعة ومعتمدة من الجهات المعنية، وتساهم في تخفيف عبء عملية التصميم والبناء على المالك والاستشاري والمقاول، بالإضافة إلى توفير وقت التصميم على المالك، والإسراع في إجراءات الاعتماد المطلوبة، وتوفير مقاولين من ذوي الكفاءة، قادرين على تنفيذ المساكن وفق الجدول والميزانية المحددة والجودة المتفق عليها.

وتنفذ «الهيئة» مبادرة «الحي الإماراتي المتكامل»، وتعتبر النموذج الرائد للمجتمعات السكنية المتكاملة والذي يوفر كل سبل الراحة للمواطنين، ويساهم في تحقيق جودة الحياة، من خلال توفير الخدمات والمرافق عالية الجودة في المشاريع السكنية.

كما تنفذ «الهيئة» مبادرة «مستشارك»، التي تهدف إلى تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين، وتقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث بين المالك والاستشاري أو المقاول، بالإضافة إلى توفير النصح والتوعية للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم، لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم في مسكنهم الخاص والمساعدة الفنية في مراجعة المخططات والتوزيع الداخلي للمسكن. والمبادرة الرابعة هي خدمة «قسيمتي» التي تتيح للمستفيدين الحصول على معلومات الأراضي السكنية المملوكة من قبلهم، وتمكنهم من تحديد موقعها على الخريطة، بالإضافة إلى استعراض المرافق الخدمية المحيطة بها الحالية والمستقبلية.

وتوفر «الهيئة» خدمات رقمية، كتقديم الطلبات والاستعلام إلكترونياً عن الطلبات عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الذكي، وتقديم طلبات الحصول على الخدمات الإسكانية.

أحدث التقنيات

تسعى «الهيئة» للاستفادة من أحدث التقنيات والبرامج لتطوير وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وذلك حرصاً منها على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بتفعيل وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية، والتي تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتوفير تجربة سهلة وسريعة وآمنة، وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين.