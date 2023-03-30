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ورشة حول دليل بناء السكن الخاص في أبوظبي

ورشة حول دليل بناء السكن الخاص في أبوظبي
30 مارس 2023 04:31

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة تراخيص البناء، ورشة عمل للمكاتب الاستشارية حول دليل الأحكام الفنية المنظمة لأعمال بناء السكن الخاص في إمارة أبوظبي؛ بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يخدم آليات العمل، والوصول بمنظومة البناء إلى أكبر قدر من الكفاءة والالتزام، لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها أبوظبي.
وتضمنت الورشة التي حضرها مجموعة من المهندسين الاستشاريين وممثلي المكاتب الاستشارية، العديد من النقاشات حول دليل الأحكام الفنية المنظمة لأعمال بناء السكن الخاص في إمارة أبوظبي، وعرض مخططات بعض المكاتب الاستشارية التي تتضمن ملاحظات غير واضحة، وذلك للاستفادة منها في تيسير الأعمال والإجراءات على الأطراف كافة. وشهدت الورشة طرحاً مفصلاً لأهم وأبرز مواد دليل الأحكام الفنية المنظمة لأعمال بناء السكن الخاص في إمارة أبوظبي، منها: الاستخدام المسموح به في القسيمة السكنية، وعدد الوحدات المسموح به في القسيمة، وخط البناء والارتدادات والبروزات المادة، والمسافات الفاصلة بين المباني، وكذلك عدد الطوابق والارتفاعات والمناسيب، وطابق السرداب، وطابق السطح.
ودار النقاش كذلك حول مساحات العناصر والأبعاد الداخلية، وتهوية وإنارة المباني، وغيرها.

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تقديم المعاملات
تطرقت الورشة إلى آليات تقديم المعاملات، والتي تضم ثلاث حالات هي: في حالة التأكد التام من صحة كافة المستندات والبيانات والمخططات والحسابات يتم التقدم فوراً للاعتماد، وفي حالة عدم التأكد نتيجة التباس في فهم أحد البنود يتم التقديم على خدمة استشارة فنية، أما في حالة الرغبة في استثناء أي من البنود، وكان هناك سبب يستدعي ذلك فيتم التقدم إلى لجنة مختصة.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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