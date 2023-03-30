فضل الدعاء في رمضان

أمر الله عز وجل عباده بالدعاء، ووعدنا بالإجابة، فقال سبحانه: (... ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ...)، وقال سبحانه وتعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)، ويقول صلى الله عليه وسلم: «الصائم لا ترد دعوته».

وعن عائشة رضي عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، هذا شهر رمضان فماذا أقول فيه؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر».

والدعاء، عبادة من العبادات المهمة، التي تحدث عنها القرآن الكريم، وبينتها السنة النبوية الشريفة، وذكرت آدابها، وهي طريق العبد إلى ربه عز وجل ومناجاته له، وعد الله تعالى عليها بالاستجابة فقال: (... ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ...)، «سورة غافر: الآية 60»، والله عز وجل لا يرد من دعاه، ولا يخيب من رجاه، فعن سلمان رضي الله عنه قال: «إن الله يستحيي أن يبسط العبد إليه يديه فيهما خيراً فيردهما خائبتين».

وعلى المسلم اغتنام هذا الشهر في الدعاء، وتخير الأوقات التي يفضل فيها الدعاء، فالدعاء له أوقات فضيلة يستحب تحريها والدعاء فيها: «من أبرزها ساعة السحر، فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة»، ومنها وقت الإفطار، يقول، صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم».

ومنها ليلة القدر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، ومنها: ثلث الليل الأخير، فعن أبي سعيد وأبي هريرة، رضي الله عنهما، قالا: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول، نزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر»، فلنحرص على اغتنام شهر رمضان بالدعاء لأنفسنا وأهلنا وأوطاننا وولاة أمورنا بالخير والسداد، ف الدعاء عبادة تحقق الصلة بالله تعالى والقرب منه،و رمضان موطن استجابة الدعاء، فليكثر الصائمون منه؛ فإن لهم دعوة لا ترد.

الصلاح ثمرة الدعاء:

ويقول الله تعالى في كتابه العزيز حكاية على لسان نبيه سليمان عليه السلام: (... رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ)، «سورة النمل: الآية 19»، والصَّلاح هو سُلُوكُ طريقِ الهُدَى، وهو مقام عظيم ونعمة كبرى يمنّ الله بها على من امتثل أوامره واجتنب نواهيه في كل شؤون حياته، مقتدياً بسمت الصالحين وهديهم، داعياً الله تعالى أن يجعله منهم، وأن يُلحقه بهم، كما دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام فقال: (رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)، وقال: (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ)، وكما دعا نبي الله يوسف عليه السلام فقال: (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ).

وللصلاح ثمرات كثيرة، وفوائد جليلة، منها: أن الصلاح يُدخل المرء في حماية الله عز وجل وولايته، وحفظه وعنايته؛ يقول عز من قائل : (إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ)، وبالصلاح يُنعم الله على العبد بطيب الحياة في الدنيا، وحسن الجزاء في الآخرة، قال سبحانه: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، «سورة النحل: الآية 97»

ومن أسباب صلاح الأبناء دعاء الوالِدَيْنِ لهم، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ». وقد روي: أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن المبارك -رحمه الله- فشكا إليه بعض ولده؛ فقال: هل دعوت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته.