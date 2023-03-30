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مسجد الفتح بأم القيوين.. شاهد على تاريخ الآباء والأجداد

مسجد الفتح بأم القيوين.. شاهد على تاريخ الآباء والأجداد
30 مارس 2023 04:31

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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الحنين للماضي يدفع الأهالي الذين أقوا سابقاً في منطقة البطين «شعبية المرور» بأم القيوين، للعودة إلى منطقتهم، والصلاة في مسجد «الفتح»، ليتذكروا الأيام الجميلة وحياتهم البسيطة، التي عاشوها في المنطقة، حيث إن أرجاء المساجد وزواياه الداخلية والخارجية، تحمل قصصاً وحكايات عن الأجداد والآباء والأبناء.
ومسجد «الفتح» يعرف بمسجد «شعبية المرور» ويقع في وسط الشعبية، وله ماض جميل ومواقف طريفة كانت تحدث بين الأجداد والآباء بعد خروجهم من المسجد، ولكل مجموعة من «الشواب» باب يخرجون منه، ويجتمعون في الساحات الخارجية، على اليمين واليسار، والأبناء أمام المسجد، ويتسامرون ويتحدثون عن البحر وصيد والأسماك وغيرها من الأمور.
وظل المسجد 43 عاماً شاهداً على ذكريات جميلة لأهالي المنطقة بعد انتقالهم إلى مناطق أخرى، تدفعهم الذكريات للعودة إليه، والنظر في زواياه الداخلية والخارجية، يتذكرون أماكن تجمعهم وجلوسهم بعد كل صلاتي العصر والعشاء.
وقد تم إنشاء المسجد في عام 1980 مع بداية انتقال الأسر المواطنة إلى مساكنهم الجديدة آنذاك، التي وفرتها الحكومة الرشيدة، وكان يتسع لـ 150 مصيلاً، وفي عام 2014 أجريت له أعمال صيانة شاملة وتوسعة، وأصبح يتسع لـ 250 مصيلاً.

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