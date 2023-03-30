فتوى: هل تجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء صلاة التراويح أو القيام؟

القراءة من المصحف أو الهاتف في التراويح جائزة:

أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رداً على سؤال: هل تجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء صلاة التراويح أو القيام؟ بجواز قراءة القرآن من المصحف أو الهاتف المحمول أثناء صلاة التراويح أو القيام، فعن عائشة رضي الله عنها: «أنها أمرت ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان، وكان يقرأ من المصحف».

كما أجاب عن سؤال: ما تجِدُه المرأةُ من صُفرة أو كُدرة قبل موعد الحيض، هل يؤثِّرُ على صحة صيامها؟ بأن الصُّفرةُ والكُدرةُ من الحيض، فمَن وجَدتْ شيئًا منهما أثناءَ النهارِ، فسَد صيامُها، ووجب عليها القضاءُ.