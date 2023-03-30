شخصيات إسلامية: أبو موسى الأشعري.. من علماء الصحابة

أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه، من علماء الصحابة، وقد ورد في فضله مجموعة من الأحاديث، ومن ذلك: ما ثبت عن أبي بردة، رحمه الله، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً»، وعن بريدة رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: أنه قال في أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «لا، بل مؤمن منيب، لا، بل مؤمن منيب... إن الأشعري، أو إن عبد الله بن قيس، أعطي مزماراً من مزامير داود». هو أبو موسى الأشعري، واسمه عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، الأشعري، التميمي، الإمام الكبير، الفقيه، المقري، المبشر بالخير من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه، ثم قال لأبي موسى وبلال: «اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما، وأبشرا»، فأخذا القدح، ففعلا ما أمرهما به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فنادتهما أم سلمة رضي الله عنها من وراء الستر: أفضلا لأمكما مما في إنائكما، فأفضلا لها منه طائفة». استعمله النبي، صلى الله عليه وسلم، على بعض اليمن: كزبيد وعدن وأعمالهما، واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة، فافتتح الأهواز ثم أصبهان، ثم استعمله عثمان على الكوفة، وقال الأسود بن يزيد: لم أرَ بالكوفة أعلم من عليَّ، وأبي موسى، وقال مسروق: كان القضاء في الصحابة إلى ستة: عمر، وعليّ، وابن مسعود، وأبيْ، وزيد، وأبي موسى. وقال صفوان بن سليم: لم يكن يفتي في المسجد زمن رسول الله، صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء: عمر، وعليّ، ومعاذ، وأبي موسى، وقال أنس: قدمنا البصرة مع أبي موسى، فقام من الليل يتهجد، فلما أصبح، قيل له: أصلح الله الأمير! لو رأيت إلى نسوتك وقرابتك وهم يستمعون لقراءتك! قال: لو علمت لزينت كتاب الله بصوتي، ولحبرته تحبيراً. وكان أبو موسى يصوم الأيام الحارة، واجتهد رضي الله عنه قبل موته اجتهاداً شديداً، فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك! قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها، أخرجت جميع ما عندها؛ والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. كان حكيماً، دقيقاً في كلامه، وكان شديد الحياء من الله تعالى، فقد قال: إني لأغتسل في البيت المظلم، فأحني ظهري حياء من ربي، وكان أبو موسى صواماً، قواماً، ربانياً، زاهداً، عابداً، ممن جمع العلم والعمل وسلامة الصدر، توفي سنة أربع وأربعين للهجرة. رضي الله عنه وأرضاه.