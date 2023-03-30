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مجلس حكماء المسلمين: الأزهر الشريف حامل لواء الوسطية والاعتدال في العالم

مجلس حكماء المسلمين: الأزهر الشريف حامل لواء الوسطية والاعتدال في العالم
30 مارس 2023 04:30

أبوظبي (وام)

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أكد مجلس حكماء المسلمين أن الأزهر الشريف كان وسيظل منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي، وحامل لواء الوسطية والاعتدال في ربوع العالم كافة. 
وتقدم المجلس في بيان له بالتهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، وعلماء الأزهر وطلابه وخريجيه ومحبيه في جميع أنحاء العالم بمناسبة ذكرى مرور 1083 عاماً هجريّاً على تأسيس الجامع الأزهر الشريف. 
وأشار إلى أن الأزهر الشريف عبر تاريخه المديد، جامعاً وجامعة، أسهم من خلال الملايين من خريجيه المنتشرين في جميع أنحاء العالم في نشر علوم الدين واللغة العربية، وتعزيز التعارف والتعايش الإنساني.
 وأشاد المجلس بجهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تطوير الأزهر والنهوض به لاستعادة ريادته ودوره العالمي في نشر صحيح الدين ومكافحة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش والأخوة والمحبة والسلام.

مجلس حكماء المسلمين
الأزهر الشريف
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