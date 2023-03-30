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محاضرة عن أحكام الوقف في «ضاحية السيوح»

محاضرة عن أحكام الوقف في «ضاحية السيوح»
30 مارس 2023 04:30

الشارقة (الاتحاد) 

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 ضمن مساعي دائرة الأوقاف في إحياء سنة الوقف، نظمت الدائرة محاضرة توعوية بالتعاون مع مجلس ضاحية السيوح، حول «أحكام الوقف وأهميته على الفرد والمجتمع» قدمها فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، حيث تناولت محاور عديدة منها مفهوم الوقف وحكمه وفضله وأنواعه والفرق بين الوصية بالوقف والوقف على النفس وكيفية غرس حب الوقف وسنته في نفوس النشء، وشهدت المحاضرة إقبالاً كبيراً من أهالي الضاحية.
     ويأتي ذلك بهدف رفع نسبة الوعي المجتمعي بأهمية الوقف وتبيان دوره في التنمية المجتمعية والحث عليه، وتعزيزاً للقيم والمبادئ الإسلامية الراسخة التي تشجع على العطاء والتكافل والتضامن.

دائرة الأوقاف
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