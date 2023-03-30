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الإمارات

6 آلاف متطوع في حملة «رمضان أمان»

متطوعون خلال الحملة (من المصدر)
30 مارس 2023 04:30

آمنة الكتبي(دبي) 

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كشف خالد بن تميم رئيس اللجنة المنظمة لحملة «رمضان أمان» عن مشاركة أكثر من 6000 متطوع بالحملة في مختلف أنحاء الدولة.
وقال لـ«الاتحاد»: إن حملة «رمضان أمان» تنطلق في الشهر الفضيل بالشراكة مع وزارة الداخلية، وبالتعاون مع جميع إدارات المرور والشرطة، وسيتم خلال الموسم الحالي توزيع 100 ألف وجبة إفطار في مختلف إمارات الدولة، موضحاً أن الوجبات تشمل مخبوزات طازجة والماء والتمر والكعك ومطويات توعوية عن السلامة المرورية.
وبين أن حملة «رمضان أمان 9» المتعلقة بتوزيع وجبات إفطار على السائقين عند التقاطعات المرورية في إمارات الدولة قبيل أذان المغرب للحد من الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الزائدة للحاق بموائد الإفطار، نجحت في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، سواء بمشاركة فردية، أو بالتنسيق مع جهات حكومية ومؤسسات، وكذلك الأطفال وكبار السن.
وأضاف: هدفنا الحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم سياراتهم خلال الفترة التي تسبق وقت الإفطار والتخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث الناجمة عن محاولة أغلبية سائقي المركبات اللحاق بموعد الإفطار. وقال:  سيتم توزيع وجبات الإفطار في جميع الدول المشاركة في الحملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص والجمعيات الخيرية ذات النفع العام، وبالتعاون مع الفرق التطوعية العاملة في كل دولة على انفراد، داعياً الأفراد وموظفي المؤسسات للمشاركة التطوعية كونها تمنح الفرصة لأبناء وبنات الإمارات، والمقيمين فيها، لإظهار أفضل ما لديهم من مشاعر نبيلة وقيم سامية من خلال المشاركة والتضامن من أجل خير الإنسان.
وأشار إلى أن أهداف الحملة تتمثل في التخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث، توعية سائقي المركبات للالتزام بقواعد السير والحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.

خالد بن تميم
رمضان
الإمارات
وزارة الداخلية
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