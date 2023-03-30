113 ألف وجبة إفطار وزعتها «بيت الخير»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جمعية بيت الخير توزيع أكثر من 133 ألف وجبة إفطار خلال الأيام السبعة الأولى من شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن مشروع «إفطار صائم» داخل الدولة، يأتي ضمن حزمة مشاريع حملتها الرمضانية «حتى تنفقوا مما تحبون».

وأشارت الجمعية إلى أن العمال هم الفئة الأكثر استفادة من مشروع إفطار الصائم، ويتم تنفذ المشروع من خلال مفاطر الجمعية في خيمتين بإمارة دبي الأولى بمنطقة بورسعيد، والثانية في منطقة المزهر، بالإضافة إلى 40 موقعاً في دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بالتنسيق مع 43 مطبخاً.

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أهمية المشروع: «تحرص (بيت الخير) على إحياء سنّة إفطار الصائم، لدورها الكبير في تعزيز قيم التكافل والتضامن والتراحم في المجتمع».

وأضاف: «لقد وضعت الجمعية هدفاً مبدئياً لتقديم 450 ألف وجبة إفطار، بمعدل 15 ألف وجبة يومياً بقيمة إجمالية قدرها 4.5 مليون درهم، كما توسّعت الجمعية في المشروع فتعاونت مع شرطة دبي لتوزيع 500 وجبة إفطار يومياً عند التقاطعات المرورية على المتأخرين عن بيوتهم وذويهم ساعة الإفطار». وأشار إلى مشاركة «بيت الخير» مع جمعية الإحسان الخيرية من خلال مبادرة «أفطر» بتوزيع 400 وجبة إفطار يومياً، وقد ارتفع عدد الوجبات منذ اليوم الثالث ليصل إلى 19.205 وجبات يومياً، ملمحاً إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد مزيداً من الارتفاع في أعداد الوجبات.

ونوّه العوضي إلى سبل التبرعات المتنوعة التي وفّرتها «بيت الخير» لدعم مشروعها الرمضاني «إفطار صائم»، بحيث يمكن للراغبين التبرع لدعم المشروع من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، بالإضافة إلى إمكانية التبرع بقيمة الوجبة (15 درهماً) عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم 2319.

وتستهدف جمعية «بيت الخير»، خلال حملتها الرمضانية، دعم وإسعاد ما يزيد على 58 ألف أسرة وحالة مسجلة في قاعدة بياناتها، ووضعت هدفاً مبدئياً بإنفاق 50 مليون درهم خلال أشهر الحملة التي بدأت في الأول من رجب وتستمر حتى عيد الفطر المبارك.

وتنفذ الجمعية مشاريع رمضانية عدة، تتضمن المير الرمضاني بقيمة 4.7 مليون درهم ومشروع إفطار صائم الذي سيوزع 450 ألف وجبة بقيمة 4.5 مليون درهم ومشروعي زكاة الفطر والعيدية اللذين سيصل إنفاقهما إلى حوالي 2.5 مليون درهم.

ومن بين المشاريع التي ستنفذها الجمعية أيضاً مشاريع الإنفاق الشهري على الأسر ومشروع المساعدة الطارئة الذي رصد له مبلغ 29.2 مليون درهم لرفع الكرب عن المعسرين والمأزومين في رمضان، وتخصيص مشروع الغارمين الذي سينفق حوالي 3 ملايين لينضموا إلى أسرهم وينعموا معها بأجواء رمضان الروحية والاجتماعية.