3000 عامل يفطرون معاً في دبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تنظم جمعية «بيت الخير»، إفطار الصائم لنحو 3000 عامل بمسجد الرواشد بمنطقة الطي في دبي، بإشراف ودعم من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

ويعد هذا الإفطار أكبر موقع تجمع للإفطار ضمن 41 موقع إفطار ونقطة توزيع للوجبات الجاهزة، ضمن مشروع إفطار الصائم، الذي تنظمه جمعية بيت الخير في 5 إمارات، هي: دبي عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة.

كما يعد واحداً من أكبر مواقع الإفطار للعمال على مستوى الدولة، حيث تحظى هذه الفئة بالرعاية من الجميع، ابتداءً من الجهات المختصة وانتهاء بأفراد المجتمع، حيث يعتبر الجميع العمال أحد مكونات التقدم والنهضة التي حققتها الإمارات على مدار العقود الماضية. وخصصت جمعية بيت الخير 40 مشرفاً ومختصاً لفحص الوجبات الموزعة يومياً، والتي قاربت 20 ألف وجبة إفطار، بخلاف فرق التوزيع والإشراف والمتابعة.

وأكد علي داد البلوشي، المشرف العام على مفاطر جمعية بيت الخير، مراعاة الجمعية لمعايير الجودة في اختيار الوجبات المقدمة للعمال، مشيراً إلى دور الجمعية في الرقابة على المطابخ التي تتعامل الجمعية معها، وضمن شروط الحوكمة.