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حملات تفتيش على المنشآت الغذائية بأم القيوين

حملات تفتيش على المنشآت الغذائية بأم القيوين
30 مارس 2023 04:30

أم القيوين (الاتحاد) 

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نفذت دائرة بلدية أم القيوين، ممثلة بقطاع حماية البيئة والسلامة العامة، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية وجميع منافذ البيع ومراكز التسوق والمطاعم والمطابخ الشعبية ومصانع الأغذية ومحال الحلويات والمخابز، ضمن جهودها المستمرة خلال شهر رمضان.
وتأتي حملات التفتيش على المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أم القيوين،  للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة، بالإضافة إلى مراقبة بيع اللحوم، وسوق الأسماك والخضراوات والفواكه.
وأكدت الدائرة أنه تم تجهيز المقاصب التابعة لها، كمقصب الخور ومقصب السلمة، ومقصب فلج المعلا، لاستيعاب حركة الذبح التي تشهد تزايداً خلال الشهر الكريم، ولتلبية احتياجات الجمهور ولضمان إخضاع الذبائح للفحص البيطري قبل وبعد الذبح، من قبل الكادر البيطري المتخصص تفادياً لانتشار الأمراض.
وحثت الدائرة جمهور المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية وبيع منتجات مخالفة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 800898.

أم القيوين
بلدية أم القيوين
رمضان
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