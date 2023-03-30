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«هلال الخير» في محاضرة «التنمية الأسرية» بمنطقة ربدان

«هلال الخير» في محاضرة «التنمية الأسرية» بمنطقة ربدان
30 مارس 2023 04:30

أبوظبي  (وام) 

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نفذت مؤسسة التنمية الأسرية - مركز منطقة ربدان، محاضرة (هلال الخير)، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، وهدفت المحاضرة إلى نشر مظاهر الفرح والسرور بقدوم شهر رمضان المبارك، والحث على اغتنام الشهر الفضيل بالعمل الصالح.
ألقت المحاضرة الواعظة الدكتورة غصنة العامري، حيث ركزت على توضيح أهمية الأعمال الصالحة للفرد والأسرة، لما يعود بالنفع العام على المجتمع وبناء أفراد صالحين وواعين يستند إليه الوطن في جميع مجالات الحياة، وكما ركزت على فضل الأعمال الخيرية والتطوع لوجه الله في المساعدة وفك كرب الآخرين قدر المستطاع، سواء في الشهر الفضيل أو في الأيام والأشهر الأخرى، وضرورة التركيز على جوانب العادات الإيجابية التي تصب في مصلحة الفرد وتعزز الاستقرار الاجتماعي والنفسي، والابتعاد عن ما يبعدنا عن الله-عز وجل- واستثمار هذه الأوقات والأيام الفضيلة في الطاعات.

مؤسسة التنمية الأسرية
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
رمضان
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