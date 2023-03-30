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الإمارات

شركة «كريم» تشارك في حملة «وقف المليار وجبة»

شركة «كريم» تشارك في حملة «وقف المليار وجبة»
30 مارس 2023 04:30

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «كريم»، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في المنطقة، عن دعمها لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتستهدف تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.
وتوفر «كريم» لمستخدمي تطبيقها المتوفر عبر متاجر جوجل بلاي وآبل ستور وهواوي AppGallery، إمكانية التبرع بمبلغ 3 دراهم لـ«وقف المليار وجبة» عبر اختيار «سيارة رمضان» في كل رحلة يحجزونها عبر التطبيق، والانضمام لجهود الحملة التي ترسخ مفهوماً جديداً للعمل الخيري قوامه الاستدامة وغايته الإنسان.
ويوفر تطبيق كريم ميزة خاصة للتبرع عبر التطبيق، حيث يمكن لمستخدمي التطبيق في الإمارات عند إجراء طلب للطعام المساهمة بدعم حملة «وقف المليار وجبة»، إذ ستساهم مشاركة المتبرعين في جهود دعم الفئات الأكثر حاجة في العالم.
من جانبه، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في «كريم»: «نحن ممتنون للتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتعزيز قيم البذل والعطاء من خلال المساهمة في حملة «وقف المليار وجبة» عبر تطبيق كريم، فالعديد من المجتمعات في منطقتنا بحاجة ماسة إلى دعمنا ونحن نشعر بالمسؤولية تجاهها، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك». وأضاف: «يسعدنا أن نحظى بمثل هذه الفرصة لتمكين عملائنا وتشجيعهم على رد الجميل خلال الشهر الفضيل من خلال دعم حملة «وقف المليار وجبة»، والتي تجسد رسالة دولة الإمارات الإنسانية».

الإمارات
محمد بن راشد
دبي
وقف المليار وجبة
رمضان
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