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«شوبا العقارية» تقرع جرس «ناسداك دبي»

«شوبا العقارية» تقرع جرس «ناسداك دبي»
30 مارس 2023 04:30

دبي (الاتحاد) 

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بالتعاون مع بورصة ناسداك دبي، قرع فريق مجموعة شوبا العقارية جرس التداول احتفاءً بحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، ضمن مستهدف رئيس تسعى الحملة من خلاله إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي.
وكانت «شوبا العقارية»، أعلنت مساهمتها بمبلغ 50 مليون درهم خلال 5 سنوات دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، لتفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في العالم.
وتستهدف حملة «وقف المليار وجبة»، التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.
وتأتي حملة «وقف المليار وجبة» استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

شركة شوبا العقارية
ناسداك دبي
محمد بن راشد
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وقف المليار وجبة
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