بدء تنفيذ «التدرج الوظيفي في قطاع التعليم»

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إطلاق مشروع «التدرج الوظيفي في قطاع التعليم»، الذي يهدف إلى تصميم نموذج للتقدم المهني للعاملين في القطاع، ويتجاوب مع احتياجات وطموحات المدارس التابعة للمؤسسة وجميع المعنيين بها.

ودعت المؤسسة جميع الموظفين للمشاركة في نشاطين أساسيين ضمن المشروع خلال الأسبوع الجاري، الأول هو استبانة «القوى العاملة»، والثاني هو مجموعات التركيز عبر الإنترنت والجلسات المخصصة وورش العمل لمناقشة موضوع التدرّج الوظيفي.

وقد أتاحت المؤسسة الفرصة لأعضاء فريقها للمشاركة في تعبئة الاستبانة، بعد أن تمّ تعميم الروابط الخاصة بها وتفعيلها منذ يوم الاثنين الماضي، وتستمر في استقبال المشاركات لغاية يوم غدٍ الجمعة.

وأفادت المؤسسة في تعميم أرسلته إلى مديري المدارس بأن ردود الموظفين على الاستبانة، ستساعد في تقديم فهم أعمق لموضوعات الحياة المهنية والعمل، مثل دوافع العمل في المؤسسة، وظروف بيئة العمل، وفرص النمو والتقدير، ومدى الرضا عن بيئة العمل، والطموحات المستقبلية. وأشارت إلى أن الاستبانة ستستغرق نحو 30 دقيقة لإكمالها، وسيتم تجميع البيانات من دون التعرف إلى هوية مرسلها.

وأكدت في التعميم أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني خاص لكل عضو من فريق العمل يحتوي على رابط الاستبانة.

تركيز عبر «الإنترنت»

أتاحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الفرصة للموظفين للمشاركة في مجموعة تركيز عبر «الإنترنت» خلال الأسبوع الجاري، لافتةً إلى أنه ستكون هناك جلسة مخصصة لكافة فئات القوى العاملة والموظفين. وستستغرق مجموعات التركيز ساعة واحدة وسيتم إدارتها من قبل الباحثين من المجلس الأسترالي للبحوث التعليمية بالتعاون مع «ميرسر»، مشيرة إلى أن إدارة ورش العمل بدأت منذ 20 مارس الماضي.

وذكر التعميم أنه سيتم استخدام منهجية لضمان مشاركة جميع المشاركين في كل أسئلة التركيز وتجميع البيانات من دون التعرف على هوية مرسلها. وكما في الاستبانة، كذلك في مجموعات التركيز، سيتم إرسال بريد إلكتروني لكل عضو من فريق العمل يحتوي على رابط للتسجيل في المجموعات عبر «الإنترنت».

ودعت المؤسسة جميع الموظفين للمشاركة افتراضياً مع مجموعات التركيز، وذلك كجزء من مشروع التدرج الوظيفي للعاملين في قطاع التعليم، موضحةً أن الهدف من هذا المشروع هو إنشاء نموذج النمو المهني والتدرج الوظيفي يتجاوب مع احتياجات وتطلعات المدارس الحكومية المؤسسة والجهات المعنية.