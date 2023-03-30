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وفد الإمارات يحث على الاستثمار في العمل المناخي

وفد الإمارات يحث على الاستثمار في العمل المناخي
30 مارس 2023 04:30

أبوظبي (الاتحاد)

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شدد سعود النوري، رئيس قسم العلاقات الدبلوماسية في مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، خلال جلسة نقاشية، أهمية مسارعة الدول للاستثمار في العمل المناخي والآثار المترتبة على التقاعس عن ذلك على الأجيال القادمة.
 وأكد النوري، المشارك في الدفعة الثالثة من برنامج خبراء الإمارات، أهمية مسارعة جميع الدول في اتخاذ زمام المبادرة، والبدء بالاستثمار في العمل المناخي بشكل فوري لتجنب العواقب طويلة الأمد.
جاء ذلك ضمن كلمته خلال اجتماع مجموعة عمل الإطار (FWG) لعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) الذي أقيم في تشيناي، الهند. وركز سعود، خلال مشاركته في جلسة «آثار التغير المناخي، على الاقتصاد العام ومسارات الحلول»، على أهمية الاستثمار في العمل المناخي والآثار المترتبة عن عدم اتخاذ أي إجراء في هذا المجال على الاقتصاد العالمي. وأكد ضرورة أن تأخذ الدول بعين الاعتبار الآثار طويلة المدى للتقاعس عن العمل المناخي، مقارنة باتخاذ القرار والمبادرة إلى العمل لمستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة.

الإمارات
التغير المناخي
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