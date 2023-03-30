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«تدوير»: تكثيف المبادرات لمستقبل خالٍ من النفايات

«تدوير»: تكثيف المبادرات لمستقبل خالٍ من النفايات
30 مارس 2023 04:30

أبوظبي (الاتحاد)

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قال المهندس علي الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «نحتفي اليوم وللمرة الأولى بمناسبة اليوم العالمي لصفر نفايات، والذي يعنى بتعزيز أفضل ممارسات الاستهلاك والإنتاج ورفع درجة الوعي لدى الأفراد والمؤسسات حول ضرورة مساهمتهم في التنمية المستدامة، من خلال الحد من إنتاج النفايات وتقليل العبء البيئي الناجم عنها».
وشدد الظاهري على ضرورة توحيد الجهود بين الجهات والمؤسسات المعنية لإطلاق المبادرات التي تسهم في الوصول إلى مستقبل خالٍ من النفايات، فضلاً عن نشر مفهوم إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام للاستفادة منها في العديد من المجالات، بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني ويحقق الاستدامة البيئية. وأكد الظاهري التزام «تدوير» بالعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات في إمارة أبوظبي وتعزيز فرص وسبل تحويل النفايات إلى رافد اقتصادي وطني من خلال معالجتها باستخدام أحدث التقنيات ووفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة.

تدوير
النفايات
مركز أبوظبي لإدارة النفايات
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