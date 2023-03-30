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حملة للتوعية بخطورة الألعاب النارية في دبي

بطي الفلاسي
30 مارس 2023 04:30

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، حملتها السنوية للتوعية بالألعاب الخطرة، تحت شعار «تذكر...الألعاب النارية أخطر مما تظن»، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بخطورة الألعاب النارية، وضرورة استخدامها من قبل المختصين، لاسيما في مختلف الاحتفالات والمناسبات المجتمعية الخاصة لضمان السلامة العامة لجميع المشاركين في هذه الفعاليات، إلى جانب التشديد على أهمية عدم السماح للأبناء والأفراد بالتعامل المباشر مع الألعاب النارية لخطورتها عليهم.
وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن شرطة دبي تطلق الحملة التوعوية للعام الثاني على التوالي، للتحذير من خطورة استخدام الألعاب النارية، وذلك من خلال نشر التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية والرسائل الإلكترونية المباشرة، من أجل إيصال التوعية إلى أكبر قدر من أفراد المجتمع.
وبين أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي حول مخاطر الألعاب النارية، وحث الجمهور للإبلاغ عن المتاجرين بهذه الألعاب الخطرة أو حيازتها أو استعمالها بطريقة غير قانونية، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، مبيناً أن الحملة مستمرة إلى الـ 23 من شهر أبريل المقبل.
 وتطرق الفلاسي إلى خطورة الألعاب النارية وما تسببه من عاهات مستديمة، تصل إلى فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم، مبيناً أن الدراسات العلمية أظهرت أن الألعاب النارية تسبب إصابات بنسبة 15% في منطقة العيون، و16% في الوجه والأذنين، و6% في منطقة الصدر، و10% في السواعد، و30% في اليدين، و23% في منطقة الساقين.
كما نبه الفلاسي إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، عرّف في مادته الأولى المتفجرات على أنها مركب كيميائي، أو خليط مركبات كيميائية مختلفة، تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة، كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة، تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك الألعاب النارية.

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المادة الثالثة
أكد بطي الفلاسي أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون تنص على أنه: «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. وتابع الفلاسي أن المادة رقم 54 من المرسوم تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.

دبي
الألعاب النارية
شرطة دبي
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