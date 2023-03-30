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راشد بن حميد يزور مركز شرطة المرقبات

راشد بن حميد وعبدالله المري والحضور أمام المركز (من المصدر)
30 مارس 2023 04:30

دبي (الاتحاد)

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زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، مركز شرطة المرقبات الذكي، أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف 6 نجوم، وذلك للاطلاع على الخدمات الذكية والمتنوعة التي يقدمها.
وكان في استقباله معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعدو القائد العام، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط، فيما رافق الشيخ راشد بن حميد النعيمي في الزيارة عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والمديرون التنفيذيون، ومديرو الإدارات. وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بتميز القيادة العامة لشرطة دبي وريادتها في تقديم أفضل الخدمات بطريقة ذكية ومُبتكرة إلى أفراد المجتمع، تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز منظومة الأمن والأمان، والعمل على إسعاد المتعاملين عبر توفير الخدمات لهم بسهولة ويسر.
كما أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بحصول مركز شرطة المرقبات الذكي على تصنيف 6 نجوم، كأول مركز خدمات في دبي يحصل على هذا التصنيف، مثنياً في الوقت ذاته على ابتكار مراكز الشرطة الذكية «SPS» على مستوى إمارة دبي، ودورها في تعزيز منظومة العمل الشرطي واستشراف المستقبل، وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات الأمنية والمجتمعية.
بدوره، رحب معالي الفريق عبد الله المري، بالشيخ راشد بن حميد النعيمي في مركز شرطة المرقبات الذكي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، عملاً بتوجهات القيادة الرشيدة على تحقيق الريادة بين الأجهزة الشرطية في العالم.

راشد بن حميد النعيمي
عجمان
اتحاد الإمارات لكرة القدم
دائرة البلدية والتخطيط
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