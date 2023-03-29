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محمد بن زايد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة خالد بن محمد بن زايد ولي العهد

محمد بن زايد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة خالد بن محمد بن زايد ولي العهد
29 مارس 2023 23:31

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد.

ونصّ المرسوم على عضوية كل من معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي/ مجلس الشؤون الاستراتيجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية/ مجلس الشؤون الاستراتيجية، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية/ مجلس الشؤون الاستراتيجية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومعالي أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي.

 

 

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محمد بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
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