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محمد بن زايد يصدر مرسومين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم أبوظبي

محمد بن زايد يصدر مرسومين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم أبوظبي
29 مارس 2023 22:21

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائباً لحاكم أبوظبي.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائباً لحاكم أبوظبي.

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