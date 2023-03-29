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محمد بن راشد يستقبل وجهاء وأبناء القبائل بمناسبة شهر رمضان

محمد بن راشد يستقبل وجهاء وأبناء القبائل بمناسبة شهر رمضان
29 مارس 2023 21:49

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء اليوم الأربعاء في قصر زعبيل بدبي، وجهاء وأبناء القبائل في دولة الإمارات والذين قدموا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه والمهنئون، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعمّ دولة الإمارات، قيادة وشعباً، بكل الخير والبركة، وأن يعيد شهر الرحمة والمغفرة على دولتنا الغالية وشعبها الكريم باليُمن والطمأنينة والسعادة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

تناول الجميع طعام الإفطار على مأدبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة، داعين المولى عزّ وجلّ أن ينعم على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى قيادتها الرشيدة بموفور الصحة والعافية.

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