سيف بن زايد يشهد محاضرة «التكنولوجيا والاتجاهات الناشئة»
سيف بن زايد يشهد محاضرة «التكنولوجيا والاتجاهات الناشئة»
29 مارس 2023 20:42
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المحاضرة الأولى التي نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الرمضاني لهذا العام، بعنوان «التكنولوجيا والاتجاهات الناشئة.. كيف نتبنى منظوراً مستقبلياً في التفكير؟».
كما شهد المحاضرة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، فيما قدمت المحاضرة ايمي ويب خبيرة الدراسات المستقبلية والبروفيسورة في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك.
واستعرضت البروفيسورة ايمي كيفية تأثير التقنيات والابتكارات على عالمنا ومداركنا وتعاملنا على المدى الطويل، مقدمة تصوراً مستقبلياً لما يمكن أن يكون عليه العالم بعد تكيفه التام مع تلك التقنيات التي ستحدث تغييراً جذرياً، فيما شددت على أهمية الاستعداد لما هو قادم ومحاولة الاستفادة منه.
وأكدت أن استشراف المستقبل وفق المعطيات الحالية والمقترنة كلياً بالتقنيات، سيسهم في تحديد مقدرة الدول على التقدم وزيادة تأثيرها وحضورها مستقبلاً. واستشهدت المحاضرة بتجربة الآباء المؤسسين في دولة الإمارات الذين امتلكوا تصوراً واضحاً لشكل المستقبل وتحدياته، وهو ما أتاح أكبر فرصة لتحقيق ما نشهده من تقدم وازدهار في مختلف مدن الإمارات. وأشارت إلى أن نجاح الإمارات في اتخاذ القرارات الصحيحة اليوم سيقودها لتعزيز حضورها الدائم ضمن الدول ذات التأثير والحضور الدولي الفاعل.
وقالت آيمي، إن على القادة وصناع القرار في العالم أن يحققوا التوازن بين امتلاك رؤية واضحة والتحلي بالواقعية، مع عدم إغفال الاستجابة للعوامل والاتجاهات الناشئة، والحرص على الإبقاء على الشغف الكافي لاستشراف المستقبل ومعرفة طبيعة الأجيال المقبلة، وكيف يمكن تلبية احتياجاتهم وتحقيق المستقبل المنشود لهم.
وأوضحت أن أحد أبرز التحديات المرتبطة بالتقنيات التي باتت تعتمد على البيانات السحابية، هي تلك المخاوف المرتبطة بمدى توافر معايير حماية خصوصية البيانات الشخصية. وتبث المحاضرة يوم غدٍ على قناة الإمارات والقنوات التلفزيونية المحلية، بجانب «قناة يوتيوب مجلس محمد بن زايد» حوالي الساعة 6:00 مساءً