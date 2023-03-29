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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً
29 مارس 2023 18:00

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية/ 10 إلى 25 تصل 35 كم/س.

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ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف.. ويحدث المد الثاني عند الساعة 07:23 والجزر الثاني عند الساعة 14:49.

وفي بحر عُمان يكون الموج متوسطاً إلى خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:43 والمد الثاني عند الساعة 03:49 والجزر الأول عند الساعة 43:10 والجزر الثاني عند الساعة 33:00.

المصدر: وام
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