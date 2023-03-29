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وزارة الصحة تعزز الوعي بالغذاء الصحي خلال رمضان

وزارة الصحة تعزز الوعي بالغذاء الصحي خلال رمضان
29 مارس 2023 16:19

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعالية توعوية مجتمعية خاصة ببرنامج الغذاء الصحي الذي أطلقته بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتعزيز الوعي بالغذاء الصحي وتزويد أفراد المجتمع بمهارات إعداد وجبات صحية سهلة وسريعة، وذلك على مدى أسبوعين خلال شهر مارس الجاري.

تضمنت هذه المبادرة التوعوية التي نظمتها إدارة تعزيز الصحة بالوزارة، تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية برعاية من شركة «كليك أون» في عدد من مراكز التسوق مثل «اتحاد مول» بدبي، وقرية التراث بالشارقة، و«كارفور سيتي سنتر عجمان»، وأسواق رأس الخيمة، و«مول أم القيوين»، و«اللولو هايبر ماركت» بالفجيرة، وبالتعاون مع المكاتب التمثيلية للوزارة في جميع إمارات الدولة.

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تخللت الفعاليات ورش عمل قدّمها طهاة متخصصون، وتوزيع كتيبات وصفات غذائية صحية، وتقديم نصائح واستشارات للجمهور، وهدايا وقسائم شرائية مقدمة من شركة كليك أون، إلى جانب العديد من الورش التوعوية الافتراضية للعديد من موظفي الجهات الحكومية.

وقالت نوف خميس، مديرة إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن برنامج الطبخ الصحي الذي نظمته الوزارة يأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، ضمن خططها لتعزيز صحة المجتمع، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية التغذية السليمة والمتوازنة، واتباع الأساليب والأنماط الغذائية الصحيحة التي تنعكس إيجاباً على الحالة الصحية، والحد من انتشار الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالتغذية.

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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