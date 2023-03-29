شاهد.. أول حلاقة شعر للنيادي في الفضاء

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، صورة لأول قصة شعر لرائد الفضاء الإماراتي الموجود على متن محطة الفضاء الدولية، حيث يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.
وظهر النيادي وهو يجلس بينما تتم حلاقة شعره بآلة حلاقة من نوع خاص، من قبل زميله رائد الفضاء فرانك روبيو.
وقال المركز في تغريدته: «أول تسريحة شعر لرائد الفضاء سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية. تحتوي آلة الحلاقة التي يستخدمها زميل سلطان رائد الفضاء فرانك روبيو (ناسا)، على جهاز يسحب الشعر كي لا يلوِّث بيئة الجاذبية الصغرى على متن المحطة».