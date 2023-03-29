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الإمارات

وزارة الخارجية تحث المواطنين على اتباع إرشادات السفر قبل التوجه لأداء مناسك العمرة

وزارة الخارجية تحث المواطنين على اتباع إرشادات السفر قبل التوجه لأداء مناسك العمرة.
29 مارس 2023 14:54

 أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أهمية التخطيط المسبق قبل السفر لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، داعية مواطني دولة الإمارات إلى ضرورة التسجيل في تطبيق "نُسُك" لحجز موعد والحصول على تصريح لأداء العمرة والاطلاع على صفحة إرشادات السفر في موقع الوزارة ومراجعة اشتراطات وإجراءات الدخول والتأكد من صلاحية جواز السفر التي تغطي فترة السفر على أن لا تقل عن ستة أشهر.

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وحثت الوزارة مواطني الدولة الراغبين في السفر على التسجيل في خدمة "تواجدي"، وتسجيل جميع أفراد الأسرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي للوزارة "UAEMOFAIC" حيث تمكّن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج لتقديم المساعدة.
وتوفر وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة خط الطوارئ 0097180024 على مدار الساعة والخاصة بمواطني دولة الإمارات في الخارج وذلك للتواصل في الحالات الطارئة، وخدمة إصدار وثيقة عودة إلكترونية في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء جواز السفر الإماراتي أو في حال رزق المواطن بمولود خارج الدولة وذلك ليتمكن من العودة إلى أراضي الدولة، والتي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيقها الذكي. ونصحت الوزارة مواطني الدولة خلال السفر بضرورة عدم حمل وإبراز مبالغ نقدية كبيرة في الأماكن العامة والاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وذلك ضماناً لسلامتهم.

المصدر: وام
الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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