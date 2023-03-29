سفراء الاتحاد الأوروبي يزرعون أشجار القرم في أبوظبي
سفراء الاتحاد الأوروبي يزرعون أشجار القرم في أبوظبي
29 مارس 2023 14:02
زار أندريا ماتيو فونتانا سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات ضمن وفد يضم سفراء وممثلي 16 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منتزه قرم الجبيل في أبوظبي لزراعة أشجار القرم والمحافظة عليها وزيادة الوعي بأهمية هذه النظم البيئية ومخاطر التغير المناخي.
تم تنظيم الزيارة من قبل وفد الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات لتسليط الضوء على الدور المهم لأشجار القرم كحل قائم على الطبيعة للتخفيف من آثار تغير المناخ ودعم المبادرة الإماراتية الطموحة لزراعة 100 مليون من أشجار القرم بحلول عام 2030 وكذلك المساهمة في جهود "تحالف القرم من أجل المناخ" بقيادة دولة الإمارات كما شهدت هذه الزيارة أيضا مشاركة شباب من مركز الشباب العربي ومندوبي شباب الإمارات للمناخ.
كان في استقبال الوفد أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، فيما انضم إلى الوفد ممثلون عن جزيرة الجبيل ومن بينهم المهندس عبدالله سعيد الشامسي مدير عمليات ومحمد حافظ مدير المغامرات.
وتأتي هذه الفعالية في إطار مبادرة القرم أبوظبي والتي تم الإعلان عنها في فبراير 2022 خلال اللقاء الذي عُقد في جزيرة الجبيل بين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي مع صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج خلال زيارته لدولة الإمارات والتي تهدف إلى توفير منصة لتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي والتوعية بأهميتها وضرورة استعادتها.
وقام الوفد خلال الزيارة بجولة إرشادية في منتزه قرم الجبيل للتعرف على الدور المهم لغابات القرم في التخفيف من تغير المناخ، كما قام الوفد بزراعة عدد من أشجار القرم جنبًا إلى جنب مع المشاركين الشباب.
وقال أندريا ماتيو فونتانا: تمتلك أشجار القرم قوة كبيرة لتخزين الكربون فهي تمتص ما يصل إلى 10 أضعاف من الكربون مقارنةً بالغابات الاستوائية المطيرة، واصفا أشجار القرم بأنها حيوية لكوكبنا، وعبر عن الفخر بدعم جهود الإمارات لحماية واستعادة هذه النظم البيئية المهمة.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الشركاء العالميين لإيجاد حلول مستدامة لتغير المناخ، وتحدد الصفقة الأوروبية الخضراء أهدافا طموحة لجعل أوروبا قارة محايدة مناخياً بحلول عام 2050 بينما تهدف استراتيجية التنوع البيولوجي للاتحاد الأوروبي لعام 2030 إلى حماية الطبيعة وعكس اتجاه تدهور النظم البيئية، كما التزم الاتحاد الأوروبي بزراعة ما لا يقل عن 3 مليارات شجرة إضافية في دوله بحلول عام 2030 مع الاحترام الكامل للمبادئ البيئية.
ومع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 فإن الاتحاد الأوروبي مصمم على العمل مع الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف والشركاء العالميين لإيجاد حلول مستدامة لتغير المناخ.
وقال أندريا ماتيو فونتانا سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات إن العمل مع الشركاء الدوليين والشباب أمر ضروري إذا أردنا الخروج من أزمة المناخ بشكل أقوى، مشيرا إلى أن زيارة منتزه قرم الجبيل تسلط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في حماية واستعادة النظم البيئية لغابات القرم للتخفيف من تغير المناخ وتحقيق مستقبل مستدام.
وكان من بين السفراء والممثلين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إتيان بيرشتولد سفير جمهورية النمسا وسعادة السيد يان راينهولد سفير جمهورية إستونيا ونيكولا نيمتشينو سفير فرنسا وأسامة إبراهيم نفّاع سفير المجر وأليسون ميلتون سفيرة أيرلندا ولورينزو فانارا سفير إيطاليا وسعادة أتيس سجانتيس سفير لاتفيا و روبرت لاور سفيرة لكسمبرغ وسعادة ماريا كاميليري سفيرة جمهورية مالطا وجاكوب سلاويك سفير جمهورية بولندا وبوغدان أوكتافيان باديكا سفير رومانيا وسعادة ناتاليا المنصور سفيرة جمهورية سلوفينيا وليزلوت أندرسون سفيرة السويد ودووي بوزمان نائب رئيس البعثة لسفارة هولندا وكاتيا ديكر رئيسة قسم الصحافة والشؤون الاقتصادية بسفارة ألمانيا وميشال فلوروس المستشار التجاري بسفارة الجمهورية التشيكية.