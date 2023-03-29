الخميس 30 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الرئيس الباكستاني يثمن جهود الإغاثة الإماراتية لمساعدة بلاده

جانب من جهود الإغاثة الإماراتية لمساعدة باكستان(أرشيفية)
29 مارس 2023 11:27

أشاد فخامة الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بجهود دولة الإمارات لمساعدة باكستان وشعبها من خلال الدعم الإنساني والإغاثي الكبير، لا سيما في أعقاب العديد من الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد.    

وتسلم بخيت عتيق الرميثي، القنصل العام لدولة الإمارات في كراتشي، جائزة تقديراً لجهود دولة الإمارات في مجال المساعدات والإغاثة في باكستان.  

تم تسليم الجائزة خلال حفل أقامته منظمة سيلاني الخيرية العالمية وصندوق المبادرة الرئاسية للذكاء الاصطناعي والحوسبة التي أطلقها فخامة الرئيس الباكستاني، وذلك بحضور معالي كمران تيسوري حاكم إقليم السند.  

وتم خلال الحفل، تسليط الضوء على جهود دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للأسر المحتاجة في جميع أنحاء باكستان، بما في ذلك مبادرات توفير مياه الشرب الآمنة وإنشاء عيادات رعاية صحية متنقلة في مقاطعتي السند وبلوشستان.    

كما جرى خلال الحفل الإشادة بتضامن قيادة دولة الإمارات مع الشعب الباكستاني في معالجة آثار الزلازل والفيضانات التي ضربت البلاد، وكذلك في مواجهة جائحة كوفيد -19. 

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تحاصر هدر الطعام.. والهدف "صفر مخلفات"
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم
المصدر: وام
الإغاثة الإنسانية
باكستان
الإمارات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
مبادرة بنك الإمارات للطعام (أرشيفية)
الإمارات
الإمارات تحاصر هدر الطعام.. والهدف "صفر مخلفات"
اليوم 14:14
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم
الرياضي
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم
اليوم 14:06
ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
عربي ودولي
ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
اليوم 14:02
"ديليفرو" تمكن مستخدمي تطبيقها الذكي من دعم حملة "وقف المليار وجبة"
الإمارات
"ديليفرو" تمكن مستخدمي تطبيقها الذكي من دعم حملة "وقف المليار وجبة"
اليوم 13:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©