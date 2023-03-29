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شرطة الشارقة تحقق في ملابسات آسيوي القى بنفسه من برج سكني

شعار شرطة الشارقة
29 مارس 2023 08:24

تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة حول ملابسات وفاة شخص من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره، القى بنفسه من إحدى البنايات السكنية في الشارقة.
 
وتفصيلاً، تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً بالواقعة،الثلاثاء، في تمام الساعة 5:45مساءً، ومنه انتقلت على الفور دوريات شرطة البحيرة الشامل إلى الموقع، وفرق الإسعاف الوطني التي قامت بمحاولة لإنقاذه ونقله إلى المستشفى، حيث تبين أنه فارق الحياة متأثراً بما لحق به من إصابات جراء السقوط.
 
وتبين خلال محاولات إسعاف المتوفي وتفتيشه لتحديد بياناته، العثور على ورقة في ملابسه مفادها أنه أقدم على إزهاق روح زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم وبعدها أقدم على القاء نفسه من أحد الأبراج السكنية، وعلى الفور تم الانتقال إلى شقته، واتضحت صحة المعلومات المذكورة في الرسالة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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