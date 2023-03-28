شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ شرطة أبوظبي خطة أمنية شاملة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع خلال الشهر الفضيل، تحقيقاً لأولوياتها الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع وأمن الطرق بالإمارة. وأوضحت أن الخطة الأمنية والمرورية تهدف إلى تأمين راحة وسلامة الجمهور وتعزيز الوعي الأمني والمروري لكافة أفراد المجتمع، وتوفير الانسيابية على الطرق وحول المساجد «أثناء صلاة التراويح» خلال الشهر الفضيل.

كما أنها تستهدف توفير الأجواء الآمنة، وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، ومواجهة الظواهر والسلوكيات الأمنية والمرورية غير الإيجابية التي قد تؤثر على سلامة مستخدمي الطرق، والتصدي للظواهر غير الحضارية، مثل التسول، وعدم الالتزام بالقواعد المرورية حول المساجد خلال الشهر المبارك.

ويطلق قطاع الأمن الجنائي حملة توعية لمكافحة التسول، وتعزيز وسائل مكافحة هذه الآفة، وتعميق الوعي، وتنمية الثقافة الأمنية لدى أفراد الجمهور وتوعيتهم بمخاطر التجاوب مع المتسولين.

وأكد مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية استعداده للاستجابة للجمهور، وتقديم أرقى الخدمات لنشر وتعزيز الأمن والأمان لكافة فئات المجتمع، وحثهم على التواصل على الرقم 999 لتلقي المكالمات والبلاغات الطارئة.

وتنفذ مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع عدداً من الفعاليات للنزلاء، كالبطولات الرياضية في بيئة تتيح لهم التحلي بالأخلاق الرياضية، وتنمية المهارات، إلى جانب المسابقات الثقافية وغيرها.

وتنظم إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع مجالس رمضانية، تناقش خلالها قضايا مجتمعية وأمنية في أبوظبي والعين والظفرة، وتستضيف متحدثين من مختلف إدارات الشرطة ومن الجهات الخارجية، كما تنفذ عدداً من حملات التوعية في مختلف الموضوعات.

كما تطلق إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع بطولات رياضية للأحداث، ضمن جهودها المتواصلة لتأهيل الأحداث، وشغل وقت فراغهم بما ينفعهم نفسياً وجسدياً، كما تشارك الإدارة في المجالس الرمضانية، إلى جانب عددٍ من من الملتقيات الأسرية التوعوية لأسر الأحداث.

وتنفذ إدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ حملة توعية بمخاطر الألعاب النارية، تهدف إلى تثقيف فئات المجتمع بمخاطر تلك الألعاب على مستخدميها. وأكدت إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة استعداداتها لاستقبال مكالمات الجمهور على «خدمة أمان»، خلال الشهر الفضيل والتي تضمن الحفاظ على سرية وهوية مقدم المعلومة، باللغات العربية، والإنجليزية، والآسيوية، ومن خلال التواصل عبر ست قنوات عبر الهاتف (8002626)، والاتصال الـــــــــــدولـــــــــي (009718002626)، والرسائل النصية (2828)، والتطبيق الذكي ADPolice، والموقع الإلكتروني www.adpolice.gov.ae

وتنظم المديريات والإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي العديد من المبادرات والفعاليات المتنوعة التي خلال الشهر الفضيل.

«شهرُنا.. طاعة والتزام» عبر قنوات «أبوظبي للإعلام» ومنصات التواصل الاجتماعي

تبث شرطة أبوظبي 30 حلقة تلفزيونية ضمن حملة التوعية الرمضانية «شهرُنا.. طاعة والتزام» عبر قنوات «أبوظبي للإعلام» ومنصات التواصل الاجتماعي، اعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك، لتوعية الجمهور باشتراطات السلامة والسلوكيات الإيجابية التي من شأنها تعزيز أمن وسلامة المجتمع.

وأوضح العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، في قطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، أنَّ بثَّ الحلقات يتم بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، وضمن الإصدار الثالث لحملة التوعية الرمضانية الشاملة «شهرُنا.. طاعة والتزام».

وذكر أنَّ اختيار الموضوعات والقضايا التي تطرحها الحلقات التلفزيونية الرمضانية راعت تغطية مختلف السلوكيات المجتمعية والأمنية والمرورية التي غالباً ما تتزايد في شهر رمضان، مثل قيادة المركبات بسرعة وتهوُّر بسبب عدم التركيز، خصوصاً قبل موعد الإفطار، والتزاحُم المروري بالقرب من المساجد أثناء أوقات الصلاة، ما يتسبَّب في عرقلة السير والمرور.

وأضاف أنَّ الحلقات تتناول عدداً من الظواهر المجتمعية السلبية، مثل «التسوُّل» واستغلال بعض الأشخاص المجهولين الأجواء الرمضانية، بافتعال القصص الوهمية، لتضليل المتعاطفين، ما يُعدُّ إضراراً بالمستوى الحضاري الرائد لمجتمع الإمارات. وأكَّد المقدم حمدان حمود الدرعي، من إدارة الإعلام الأمني، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز وعي الجمهور، وتعزيز سلامة فئات المجتمع كافة موضحاً أنَّ الحلقات التلفزيونية تضمُّ عدداً من الوجوه الشرطية المتميِّزة، التي تطلُّ على المشاهدين يومياً قبل موعد الإفطار، طوال شهر رمضان المبارك.

مبادرة «أطعم تؤجر» توزع 90 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان

أطلقت شرطة أبوظبي النسخة الرابعة لمبادرة «أطعم تؤجر الرمضانية 2023»، بالتعاون مع «فريق أبشر يا وطن التطوعي» والشركاء الرئيسيين وبتنظيم من إدارة المراسم والعلاقات العامة وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة ومديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية.

وتتضمن المبادرة توزيع 90 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك منها 2000 وجبة في أبوظبي يومياً، و1000 وجبة في مدينة العين على السائقين في 6 مواقع عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية، حيث تأتي في إطار استراتيجية شرطة أبوظبي نحو «تعزيز التوعية والثقافة المرورية» و«ثقة ورضا المجتمع» وإسعاده.

وتهدف المبادرة إلى الحد من حوادث الطرق وقت الإفطار نتيجة سعي بعض السائقين للحاق بموعد الإفطار، حرصاً على السائقين من مخاطر السرعة الزائدة في ارتكاب الحوادث المرورية ومخاطر تجاوز الإشارة الحمراء، كما تتضمن توزيع منشورات توعية بأهمية الحد من السرعات، والالتزام بقواعد السير والمرور.

وتهتم شرطة أبوظبي بتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات وأفراد المجتمع، ونشر ثقافة العمل الجماعي التي تسهم في دعم تطلعات الإمارة في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وفق منهجية عمل تجسد قيم العمل الجماعي وروح التكافل بين مختلف شرائح المجتمع، وبما يعكس تضافر جهود كافة الجهات الحكومية للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة، وزيادة عدد المتطوعين المشاركين لعام 2023، في تجهيز الوجبات، بما يعزز قيم التكافل والتلاحم، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وقيم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والخدمة العامة.

مسلسل «درب السلامة» توعية رمضانية مرورية للأطفال

تبث شرطة أبوظبي حلقات المسلسل «درب السلامة»، الذي يهدف إلى نشر الثقافة المرورية لفئة الأطفال باستخدام الرسوم المتحركة التشويقية خلال شهر رمضان المبارك في منصات التواصل الاجتماعي بصورة تجذب الأطفال وتلفت انتباههم بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، وتعريفهم بمختلف الرسائل التي تتبناها مديرية المرور والدوريات لتعزيز السلامة وترسيخها في المجتمع.

ويتضمن مسلسل «درب السلامة» والذي يتم تنفيذه من قبل مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بالتنسيق والتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة والجهات المختصة، مجموعة من أبطال شخصيات عائلة سالم ويتم تقديمه في نحو 26 حلقة، متضمناً حلقات توعية بالسلامة المرورية للأطفال وطلبة المدارس.

وشخصيات عائلة سالم المصورة من تصميم منتسبي شرطة أبوظبي وتنشر شهرياً في مجلة ماجد وتتضمن رسائل تثقيفية لغرس الوعي في نفوس الأطفال وتشجيعهم على التعاون مع الشرطة وتطبيق قواعد وأنظمة المرور، وتوعيتهم بمختلف الموضوعات الأمنية.

وتضم شخصيات «عائلة سالم» والتي ستظهر في المسلسل الأب سالم الحريص على غرس حب الوطن والالتزام بالقوانين والأخلاق الحميدة في نفوس أسرته، فضلاً عن الأبناء مبارك وروضة، إلى جانب شخصية الضابط «صقر»، الذي يقدم النصائح المفيدة لخدمة الجمهور وسلامتهم وأمنهم.