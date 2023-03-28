«تنمية المجتمع أبوظبي» تستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي وفداً من أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك انطلاقاً من حرصها على التعاون الوثيق مع الشركاء كافة، على المستويين المحلي والإقليمي والدولي. وكان في استقبال الوفد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد الظاهري، وكيل الدائرة، وعبدالله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وعدد من المديرين التنفيذيين في الدائرة.

وتم خلال اللقاء استعراض أجندة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، والسياسات والاستراتيجيات التي تنفذها الدائرة، التزاماً منها بالتعاون المستمرّ مع الجهات المعنية نحو توفير خدمات اجتماعية عالية الجودة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وضمان حياة كريمة لأفراده كافة.

واستعرضت الدائرة، محاور استبانة جودة الحياة، والتي تعد أداة قياس رئيسية تعتمدها الدائرة لقياس آراء أفراد المجتمع في مختلف المواضيع والقضايا الاجتماعية، وأبرز النتائج خلال دوراتها المختلفة، إضافة إلى أبرز الاستراتيجيات والمبادرات التي أطلقتها الدائرة بناءً على نتائج الاستبانة والتي تمس القطاع الثالث، والمشاركة المجتمعية، والدعم الاجتماعي، وغيرها من المبادرات.

واستعرضت الدائرة المنجزات التي حققها القطاع الاجتماعي للأعوام الثالثة الماضية، والأثر الاجتماعي المتحقق من تلك المنجزات، مؤكدة أهمية تكاملية الأدوار لتتويج الجهود بالنجاح والوصول إلى كل فرد في المجتمع. كما تم تسليط الضوء على أبرز التحديات الاجتماعية القائمة والمحتملة في إمارة أبوظبي، والحلول التي وضعتها الدائرة بالتعاون مع الشركاء، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات للارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية عبر بناء شراكات مثمرة مع أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع.

واطلع الوفد السعودي على تجربة هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والدور الذي تقوم به لتحسين المستوى المعيشي عبر تقديم الدعم للأسر التي تقع تحت خط العيش الكريم، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتمكين الأفراد، وبرامج الإرشاد المالي الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى الأفراد المستفيدين من برامج الدعم.

تنمية اقتصادية

حرصت دائرة تنمية المجتمع خلال زيارة الوفد السعودي على تسليط الضوء على الدور المتزايد للقطاع الثالث في إمارة أبوظبي، إضافة إلى الخطط التي تنفذها الدائرة لترسيخ قطاع ثالث ممكن ومستدام، يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الإمارة. وانسجاماً مع رؤية أمانة منطقة الرياض، ورسالتها المتمثّلة في الارتقاء بالمدينة من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة، وبناء شراكات فعّالة نحو مجتمع نابض بالحياة، ساهمت زيارة الوفد السعودي للدائرة في تسليط الضوء على أفضل الممارسات الاجتماعية وآخر التوجّهات في القطاع الاجتماعي السعودي، والتجارب الناجحة التي من شأنها أن تدعم المساعي نحو تعزيز جهود التعاون البنّاء ضمن مجالات العمل الاجتماعي والتنموي.