منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يوصي بتطوير قدرات ومهارات قادة المستقبل

دبي (وام)

أوصى المشاركون في الدورة الثامنة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع: (PMI)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودي بي ورلد، تحت شعار: «تعزيز جودة الحياة»، إلى ضرورة تركيز المؤسسات على تنمية وتطوير المهارات القيادية لدى موظفيها وتزويدهم بالكفاءات المطلوبة وتمكين عناصر الاستدامة والابتكار والتنافسية لديهم وتحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين، وأوصوا بضرورة اكتساب القوى العاملة الحالية وأجيال الشباب مهارات الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من عملية التطوير الذاتي والاستعداد للمستقبل.

كما أوصى المشاركون في المنتدى، بأهمية استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة في إدارة المشاريع العملاقة لتحسين الإنجاز والإنتاجية مع فرض متطلبات السلامة فيها، وكذلك التمتع بالمرونة المؤسسية لاستيعاب التغيرات السريعة في اقتصاد المشاريع.

وأكدت موزة المرّي، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أن المنتدى بدورته الثامنة، رسّخ مكانته كمنصة عالمية لأفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع بما يعزز من جودة الحياة، والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تسهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الكبرى.

وأفادت، بأن جلسات المنتدى، التي شارك فيها أكثر من 2000 مشارك، و55 متحدثاً عالمياً وإقليمياً، وقدموا نحو 50 جلسة وحلقة نقاشية، تناولت العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع، ودورها في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوار، وأن المشاركين فيها، قدموا نحو 32 توصية تعلقت جميعها بالاستدامة وجودة الحياة، والمساواة والتوازن بين الجنسين، والتحول المرن، والمشاريع العملاقة، ومهارات القيادة والإدارة، وإدارة القيمة والفوائد، والتكنولوجيا المتقدمة، وإدارة البيانات والمعلومات. ولفت المشاركون في المنتدى إلى أن تحقيق جودة الحياة يتطلب المشاركة الفاعلة لكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأفراد المجتمع في إدارة المشاريع. وأنه من الضروري بناء ودمج الاستدامة على مدار دورة حياة المشروع، مع خفض الانبعاثات الكربونية.

نضج

خلص المشاركون في المنتدى إلى أن تطور نضج المؤسسات وقدراتها التنافسية، سيعتمد بشكل كبير على مهارات القيادة لدى الموظفين، وعليه يجب أن تركز المؤسسات على تطوير مهارات القيادة ومهارات إدارة البيانات لتمكين الاستدامة والابتكار وميزاتها التنافسية، وتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة لقادة المستقبل بأنها تشمل التواضع، والشغف للتعلم، والحماس، والقدرة على التكيف.

وأشار المشاركون في المنتدى إلى أنه، ولتحقيق التحول المرن بنجاح، يجب أن تكون المؤسسات قادرة على تعديل الثقافة والسلوك بهدف تبني إدارة القيمة، وأنه يجب أن تتبنى المنظمات تطبيق إدارة مسارالقيمة «value stream management» لضمان الوضوح وتحسين الحصول على القيمة.