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الطقس صحو إلى غائم جزئياً

الطقس صحو إلى غائم جزئياً
29 مارس 2023 02:09

أبوظبي (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة خلال النهار وتخف سرعتها ليلاً.
والرياح: غربية - شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل 45 كم/س. والخليج العربي: مضطرب - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:01 والمد الثاني عند الساعة 06:00 والجزر الأول عند الساعة 21:46.
وبحر عمان: مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:10 والمد الثاني عند الساعة 01:13 الجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزر الثاني عند الساعة 22:15.

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المركز الوطني للأرصاد
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