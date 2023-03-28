«إسلامية دبي» تحتفي بمشاهير القراء من خارج الدولة

دبي (الاتحاد)

احتفت فعالية «قراء دبي»، ضمن مبادرة رمضان دبي 1444 هـ التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، تحت شعار «رمضان دبي مع من نحب»، بعدد من مشاهير القراء الذين قدموا إلى دبي لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل. وكرمت الدائرة كلاً من القارئ الشيخ عادل عبدالله ريان، والشيخ عبدالعزيز بندر بن بليلة من المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال استضافتهما في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.

وقال الدكتور عمر محمد الخطيب، المنسق العام لمبادرة رمضان دبي 1444هـ، تعد فعالية قراء دبي إحدى فعاليات مبادرة رمضان دبي التي انطلقت برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تستضيف الدائرة كوكبة من مشاهير القرّاء من خارج الدولة وداخلها، بهدف إحياء ليالي رمضان في صلاتي التراويح والقيام، اتباعاً لسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، بتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها في العالم الإسلامي. وأضاف الخطيب أن فعالية قراء دبي لهذا العام تستضيف (84) قارئاً من داخل وخارج الدولة، في عدد (8) جوامع، وهي جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بزعبيل1، وجامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، وجامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (الخليج التجاري)، جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (منطقة الحضيبة)، وجامع القصر (منطقة حتا)، جامع القراءات العشر (محمد خميس البادي) بمنطقة مردف، وجامع الوالدين في الممزر (طلاب مراكز مكتوم)، وجامع حسين علي يتيم بمنطقة البرشاء جنوب (طلاب مراكز مكتوم)، إضافة إلى مدينة «إكسبو دبي».