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انتهاء أعمال زينة رمضان في طرق وميادين الشارقة

لمسة جمالية تعزز من فرحة الجمهور بالشهر الكريم (من المصدر)
29 مارس 2023 02:09

الشارقة (الاتحاد) 

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أعلنت بلدية مدينة الشارقة انتهاء أعمال الزينة في مختلف الطرق والميادين والمعالم الرئيسة في المدينة، ابتهاجاً بشهر رمضان المبارك، ولإضفاء لمسة جمالية تعزز من فرحة الجمهور بهذا الشهر الكريم، وتدخل السعادة على قلوبهم، كما تساهم هذه الزينة، ذات الألوان والأشكال الجميلة، في تعزيز المظهر الحضاري للإمارة، وترسخ دور البلدية المجتمعي في مشاركة الجمهور الفرحة والأجواء الجميلة والممتعة.
وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية انتهت من تزيين الطرق والميادين، وبعض المعالم الرئيسة في المدينة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، ابتهاجاً بقدومه، ولرسم الفرحة على وجوه مرتادي الطرق، وتعزز من الشعور بروحانية الشهر الفضيل. وقامت البلدية بتركيب مئات الأشكال والمجسمات الضوئية التي تتناسب مع شهر رمضان المبارك، وحملت العديد من العبارات الخاصة بهذا الشهر والمجسمات الجميلة بألوانها المتناسقة والتي تتماشى كذلك مع الطراز المعماري الإسلامي الذي تتميز به مباني إمارة الشارقة.

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