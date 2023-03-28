مجلس محمد بن زايد يبدأ سلسلة محاضراته الرمضانية

أبوظبي (وام)

يستضيف مجلس محمد بن زايد، خلال موسمه الرمضاني الحالي، عدداً من المحاضرات، يقدمها متحدثون ومفكرون بارزون على مستوى العالم، يناقشون خلالها مواضيع تهم الإنسان والمجتمع. وتتضمن عناوين المحاضرات لهذا العام: «التكنولوجيا والاتجاهات الناشئة: كيف نتبنى منظوراً مستقبلياً في التفكير؟»، ومحاضرة بعنوان «الإنسان والمستقبل والتحديات المعاصرة»، ومحاضرة «الشيخوخة.. أسبابها وإمكانية الوقاية منها»، بجانب محاضرة «إتقان القيادة والنجاح في عالمنا المعاصر». وتُعد محاضرات مجلس محمد بن زايد سلسلة معرفية مستمرة تهدف إلى معالجة الموضوعات المتصلة بالإنسان والمجتمع، حيث تركز على التحديات والفرص التي تواجه البشرية خلال التطور المستمر للمجتمع والثقافة والتكنولوجيا، إضافة إلى كيفية تصدي المجتمع لتحديات المستقبل من خلال التصميم والتخطيط والابتكار الذي يركز على الإنسان. وستبث المحاضرات على القنوات المحلية، إضافة إلى قناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب

(youtube.com/@MajlisMohamedbinZayed). وكانت أولى المحاضرات قد انطلقت أمس، على أن تبث قبل حوالي ساعة من موعد الإفطار في أيام 28 مارس الجاري و6 و13 و18 من شهر أبريل المقبل.