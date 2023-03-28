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الإمارات

توزيع المير الرمضاني على أسر مرضى السرطان في العين

توزيع المير الرمضاني على أسر مرضى السرطان في العين
29 مارس 2023 02:09

العين (الاتحاد)

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اختتمت جمعية الإمارات للسرطان في مدينة العين حملة توزيع المير الرمضاني على أسر مرضى السرطان بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث تستفيد منه كافة الأسر المكفولة لدى الجمعية من المصابين والمتعافين.
 وشارك في الحملة التي شملت كافة منطقة العين كل من أعضاء الجمعية عوض سالم الساعدي، والدكتور سالم ناصر العامري، والدكتورة إيناس أبو لبدة وليلى طارش الكعبي، والمهندس محمد عوض سليمان، وفاطمة سعيد الكعبي، وعدد من المتطوعين.
وأكد عوض سالم الساعدي عضو جمعية الإمارات للسرطان أن هذه المبادرة السنوية التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومجلس الطوية ضمن مجالس أبوظبي مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، تهدف إلى مد يد العون والمساعدة للمصابين بالسرطان وأسرهم، من خلال توفير سلعاً غذائية تموينية على أفراد الأسر المتعففة تغطي احتياجاتهم طوال الشهر الفضيل، تحقيقاً لأهداف الجمعية بإدخال الفرحة في قلوبهم. 

المير الرمضاني
العين
جمعية الإمارات للسرطان
رمضان
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