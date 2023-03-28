هيئة تنمية المجتمع تفتتح ملتقى حتا الرمضاني بمجموعة من الفعاليات والأنشطة

دبي (وام)

انطلقت أمس الأول في مركز حتا المجتمعي، فعاليات ملتقى حتا الرمضاني الذي تنظمه هيئة تنمية المجتمع ضمن فعاليات حملتها الرمضانية «الأسرة في رمضان.. مودة وأمان»، وبحضور أهالي منطقة حتا ومسؤولي «الهيئة»، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة.

واستعرضت «الهيئة» برنامج الفعاليات المنوع الذي يتضمنه ملتقى حتا الرمضاني والموجه لكافة أفراد الأسرة بما في ذلك الشباب والأطفال.

وقدم الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في افتتاح الملتقى محاضرة حول أهمية ومفهوم الأمان الأسري ومفاتيح ومهارات تحقيقه ودور كل فرد من أفراد الأسرة في تحقيق الاستقرار والأمان الذي ينعكس بالسعادة على كافة أفرادها.

وإضافة إلى المحاضرات وورش العمل التوعوية التي تقدم بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وهيئة الصحة بدبي والدفاع المدني، يتضمن ملتقى حتا الرمضاني ورش عمل منوعة للنساء والفتيات لتعزيز مهارات العمل اليدوي.. كما خصص الملتقى مجموعة من البرامج والأنشطة المتكاملة للأطفال تتضمن ورش رسم وأشغالاً يدوية ومسابقات رياضية وثقافية وحلقات يومية لقراءة سلسلة قصص الأنبياء.

كما تشمل فعاليات الملتقى معرضا للأسر المنتجة وهي من ضمن أهداف «الهيئة» في تمكين الأسر.