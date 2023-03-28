الأربعاء 29 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

هيئة تنمية المجتمع تفتتح ملتقى حتا الرمضاني بمجموعة من الفعاليات والأنشطة

هيئة تنمية المجتمع تفتتح ملتقى حتا الرمضاني بمجموعة من الفعاليات والأنشطة
29 مارس 2023 02:09

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
«إسلامية دبي» تحتفي بمشاهير القراء من خارج الدولة

انطلقت أمس الأول في مركز حتا المجتمعي، فعاليات ملتقى حتا الرمضاني الذي تنظمه هيئة تنمية المجتمع ضمن فعاليات حملتها الرمضانية «الأسرة في رمضان.. مودة وأمان»، وبحضور أهالي منطقة حتا ومسؤولي «الهيئة»، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة.
واستعرضت «الهيئة» برنامج الفعاليات المنوع الذي يتضمنه ملتقى حتا الرمضاني والموجه لكافة أفراد الأسرة بما في ذلك الشباب والأطفال.
وقدم الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في افتتاح الملتقى محاضرة حول أهمية ومفهوم الأمان الأسري ومفاتيح ومهارات تحقيقه ودور كل فرد من أفراد الأسرة في تحقيق الاستقرار والأمان الذي ينعكس بالسعادة على كافة أفرادها.
وإضافة إلى المحاضرات وورش العمل التوعوية التي تقدم بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وهيئة الصحة بدبي والدفاع المدني، يتضمن ملتقى حتا الرمضاني ورش عمل منوعة للنساء والفتيات لتعزيز مهارات العمل اليدوي.. كما خصص الملتقى مجموعة من البرامج والأنشطة المتكاملة للأطفال تتضمن ورش رسم وأشغالاً يدوية ومسابقات رياضية وثقافية وحلقات يومية لقراءة سلسلة قصص الأنبياء.
كما تشمل فعاليات الملتقى معرضا للأسر المنتجة وهي من ضمن أهداف «الهيئة» في تمكين الأسر.

 

 

حتا
رمضان
هيئة تنمية المجتمع
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة جماعية أثناء إطلاق الاستراتيجية بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وفي الصورة عبدالرحمن العويس وسارة الأميري وعمر العلماء والحضور
الإمارات
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا
اليوم 02:10
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
الإمارات
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
اليوم 02:10
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
الإمارات
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
اليوم 02:09
مغير الخييلي ومسؤولو الدائرة خلال استقبال وفد «أمانة الرياض» (من المصدر)
الإمارات
«تنمية المجتمع أبوظبي» تستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©