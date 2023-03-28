العلماء الضيوف يلقون العديد من المحاضرات

أبوظبي (الاتحاد)

قدم فايز مصطفى سيف من العلماء الضيوف، درساً بمسجد الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان، بمنطقة الزاهية في أبوظبي عن مولد النبي، صلى الله عليه وسلم، وصفاته الخلقية والخُلقية، داعياً إلى الاقتداء بنبينا ورسولنا، صلى الله عليه وسلم، في حياتنا، وتمثل خُلقه في تعاملاتنا لأن حسن الأخلاق من أهم الركائز التي تحيي روح التعارف بين الناس، وتدفعهم نحو التآلف والوفاق، فصاحب الخلق الحسن، يصل القاطع، ويعطي المانع، ويحسن إلى المسيء، فتزداد المجتمعات تماسكاً، وتسامحاً وتعايشاً، مؤكداً أن المنظومة الأخلاقية في المجتمع المسلم لها أثر كبير في إسعاد أفراده في الدنيا، وإدخالهم الجنة.

وواصل العلماء الضيوف في إلقاء المحاضرات في المساجد والمؤسسات والمشاركة في وسائل الإعلام المختلفة، فقد استضاف البرنامج الإذاعي صباح الذاكرين في إذاعة أبوظبي للقرآن الكريم الدكتور نظير محمد محمد النظير عياد عبر مشاركة هاتفية، كما ألقى الدكتور مسعد بن عايض بن فهد الدوسري، محاضرة عن بُعد للعاملين في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والأسرية.