«الحبتور الخيرية»: 80 ألف وجبة للمتعففين

دبي (الاتحاد)

أطلق خلف بن أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، حملة رمضان الخيرية التي تستهدف توزيع نحو 80 ألف وجبة على المتعففين خلال الشهر الفضيل في كلٍ من دولة الإمارات ولبنان.

وبدأت الحملة بتوزيع أكثر من 15 ألف وحدة غذائية في لبنان على جميع المعوزين والفقراء في مختلف المناطق اللبنانية. أما على صعيد دولة الإمارات، فسيتم توزيع 7500 وجبة خلال الشهر الكريم على التجمعات العمالية في إمارة دبي، بالإضافة إلى خيمة إفطار الصائم التي أُقيمت في بهو مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وستوزع 60 ألف وجبة خلال الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، قال خلف الحبتور «إن حملة رمضان الخيرية تأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي نقوم بها في مجموعة الحبتور، وهو جزء من المسؤولية الاجتماعية لتأمين متطلبات الأسر المتعففة، وتوفير احتياجاتها الأساسية، ورسم البسمة، وإدخال السرور عليها في هذه الأيام المباركة».

وبالتوازي، بدأت الحملة توزيع بطاقات المير الرمضاني التي تمكن مستفيديها حرية شراء المواد الغذائية، حسب احتياج الأسرة، حيث قام خلف الحبتور بتقديم 1000 بطاقة مير رمضاني لدعم الأسر المتعففة في مختلف أرجاء دولة الإمارات، بالتعاون مع فريق إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي. كما سيتم توفير 250 بطاقة مير للعوائل المستحقة في إمارة دبي، وفقاً لكشوفات معدة مسبقاً من الذين تمت الموافقة عليهم من قبل لجنة المساعدات، بناءً على دراسة أحوال الأسر وظروفها المعيشية.

وعلى صعيد آخر، أتم مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بدبي - الذي رممه خلف الحبتور وافتتح للعامة عام 2011 - كافة استعداداته لاستقبال جموع المصلين والصائمين على مدار شهر رمضان المبارك بتوفير التسهيلات والخدمات التي تهيّئ للمصلّين أجواء روحانية.

سيُلقي فضيلة الشيخ الدكتور فارس المصطفى محاضرات دينية يومياً بعد صلاة العصر، سيتم بثها مباشرةً عبر صفحات المسجد على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» و«يوتيوب». كما يقوم المسجد بنقل شعائر صلوات الجمعة والتراويح وليلة القدر وعيد الفطر في بث حي مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك يستقبل مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب الجاليات غير المسلمة لإطلاعهم على قيم الإسلام الجوهرية وثقافة الإمارات وتقاليدها. وسوف تتسنّى للجاليات فرصة اختبار جوهر الشهر الفضيل عبر المشاركة في وجبات الإفطار إلى جانب المسلمين.