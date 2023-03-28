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«الهلال» توزع مير رمضان وإفطار صائم في 60 دولة

جانب من مبادرات «الهلال» الخيرية في باكستان (من المصدر)
29 مارس 2023 02:09

هالة الخياط (أبوظبي) 

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مبادراتها الإنسانية وبرامجها الخيرية الخارجية في 60 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.
ووزعت «الهيئة»، خلال اليومين الماضيين، إفطارات رمضانية للأسر في النيجر، بالإضافة إلى توزيع مير رمضان في جمهورية باكستان، ونظمت حملة لإفطار الصائمين في جامع الشيخ زايد بإندونيسيا، ضمن حملة «رمضان... عطاء مستمر» التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شتى دول العالم طوال شهر رمضان، والتي تترجم قيم الهيئة الراسخة في العطاء والسعي الدائم لمساندة المحتاجين.
 وخلال الشهر الفضيل، بدأت «الهيئة» بتوزيع مكرمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، على الأهالي في جمهورية السودان، والتي تأتي ضمن مبادرات سموها الإنسانية، وجهود وبرامج الهيئة في شتى بقاع الأرض خلال الشهر الفضيل.
وسيستفيد من برامج حملة الهلال الأحمر الإماراتي «رمضان.. عطاء مستمر» 731 ألفاً و745 شخصاً في 60 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، بتكلفة تبلغ 14 مليون درهم.
وتتمثل المبادرات الإنسانية التي ستنفذ خارج الدولة في مشروع إفطار صائم الذي سيستفيد منه 462 ألفاً و978 شخصاً بقيمة 9 ملايين درهم، فيما يستفيد 252 ألفاً و239 شخصاً من زكاة الفطر بقيمة 4 ملايين درهم، ويستفيد 16 ألفاً و528 فرداً من كسوة العيد بقيمة مليون درهم. 
وخصصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حوالي 200 موقع لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية، وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز «الهيئة» والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.

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نمو
أكدت الهيئة أن برامجها وأنشطتها داخل الدولة وخارجها تشهد نمواً مطرداً، بجهود ودعم المتبرعين والخيرين الذين هم سند للهيئة في تخفيف من المعاناة وتحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية، وهم أيضاً عونها في مكافحة الفقر والجوع والأمراض، وتعزيز البنية التحتية للخدمات الأساسية في العديد من الدول. 
وسيذهب جزء من مخصصات حملة رمضان لهذا العام لمتضرري زلزال سوريا وتركيا، نتيجة لحجم الضرر الذي ألمّ بسكان المناطق المتضررة، والأوضاع الإنسانية المتردية في مناطق الزلزال.

الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
النيجر
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