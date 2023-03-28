الأربعاء 29 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اتفاقية بين «الهلال الأحمر» و«أرامكس الإمارات»

راشد المنصوري وطارق أبو ياغي خلال التوقيع (وام)
29 مارس 2023 02:09

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة أرامكس الإمارات اتفاقية للتعاون الإنساني والمجتمعي. وحددت بنود الاتفاقية أطر التعاون وآليات التنسيق بين الجانبين، بما يعزز فرص التقدم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية، وخدمة القضايا الإنسانية والمبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر محلياً وخارجياً.
وقع الاتفاقية من جانب «الهلال الأحمر» راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية، ومن جانب «أرامكس» طارق الياس نخلة أبو ياغي المدير العام. وتناولت الاتفاقية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البرامج والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق جهود الطرفين لخدمة المجتمع بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز برامج المسؤولية المجتمعية، إلى جانب تطوير التعاون في مجال الاستفادة من الخدمات اللوجستية التي تقدمها «أرامكس» لـ«الهلال الأحمر» من أجل دعم العمليات الإنسانية والمجتمعية والمشاريع التي تنفذها «الهيئة»، وتطوير برامج عمل مشتركة وتبني المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تحقق تطلعات الجانبين في هذا الصدد.
وأشاد المنصوري بمبادرات «أرامكس» الإنسانية والمجتمعية، مؤكداً أن الاتفاقية تفتح مجالات أرحب للتعاون بين الجانبين، وتعزيز شراكتهما لخدمة الإنسانية. وأضاف: «تولي هيئتنا الوطنية اهتماماً كبيراً لعملية تعزيز الشراكة مع الهيئات والمؤسسات في الدولة، من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني، وحياة كريمة للمستهدفين من أنشطة الهيئة على الصعيدين المحلي والخارجي».
وقال إن هيئة الهلال الأحمر خطت خطوات كبيرة في هذا الصدد، إيماناً منها بضرورة توحيد الجهود الخيرة في الدولة لتوفير رعاية أكبر وحياة آمنة للفئات التي تعاني من وطأة الظروف.
وأكد نائب الأمين العام أن حرص «أرامكس» على التعاون مع «الهلال الأحمر»، يجسد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، بجانب دورها الملموس في إحداث طفرة نوعية في مجال النقل والخدمات اللوجستية. من جانبه، قال طارق أبو ياغي: «يسعدنا أن نوقع اتفاقية تعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث نسعى إلى خلق شراكة استراتيجية حقيقية مع هذه المؤسسة الإنسانية والتنموية العريقة». وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار مسؤولية «أرامكس» المجتمعية كمؤسسة إماراتية تعمل ضمن القطاع الخاص في الدولة، وتحرص على دعم المجتمع المحلي عبر سلسلة من المبادرات والبرامج الخيرية والاجتماعية والإنسانية.

الهلال الأحمر الإماراتي
أرامكس
الإمارات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة جماعية أثناء إطلاق الاستراتيجية بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وفي الصورة عبدالرحمن العويس وسارة الأميري وعمر العلماء والحضور
الإمارات
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا
اليوم 02:10
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
الإمارات
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
اليوم 02:10
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
الإمارات
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
اليوم 02:09
مغير الخييلي ومسؤولو الدائرة خلال استقبال وفد «أمانة الرياض» (من المصدر)
الإمارات
«تنمية المجتمع أبوظبي» تستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©