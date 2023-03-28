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5 ملايين درهم من «مجموعة الدانوب» دعماً لـ «وقف المليار وجبة»

5 ملايين درهم من «مجموعة الدانوب» دعماً لـ «وقف المليار وجبة»
29 مارس 2023 02:09

 دبي (الاتحاد)

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أعلنت «مجموعة الدانوب» مساهمتها بخمسة ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.
وتستهدف حملة «وقف المليار وجبة»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً، ترجمة لمعاني التراحم والإحسان في شهر رمضان الكريم، وتجسيداً لقيم العطاء والتضامن والتكافل ومد يد العون للجميع. ويُضاف المبلغ الذي تبرعت به «مجموعة الدانوب» إلى مساهمات الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال والمؤسسات الخيرية والإنسانية، الذين دعموا حملة «وقف المليار وجبة»، معززين مكانة دولة الإمارات العالمية كمساهم فاعل في مواجهة التحديات التي تهدد الإنسانية على مختلف المستويات. قال رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الدانوب»: «تواصل دولة الإمارات عبر حملة (وقف المليار وجبة) قيادة قطاع العمل الخيري والإنساني عالمياً، وهو أمر ليس بغريب عليها، حيث باتت الإمارات مصدراً ومركزاً للابتكار في مجال العمل الإنساني، بما تمتلكه من خبرة كبيرة اكتسبتها على مدار سنوات طويلة وما لديها من منظومة مؤسسية فاعلة تقود أنشطتها الإنسانية والخيرية بكفاءة عالية». وأضاف رضوان ساجان «يسعدنا أن نكون أحد الداعمين لحملة (وقف المليار وجبة) للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع للفئات الأقل حظاً.. ندرك أن الجوع وسوء التغذية يهددان عشرات الملايين في العديد من دول العالم، وهذا يحتم علينا جميعاً التضامن والتعاون لمد يد العون لهم».
وتساهم حملة «وقف المليار وجبة» في استدامة العطاء والخير، وفتح باب جديد من البذل أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني والأفراد القادرين على المساهمة في الحملة، الأمر الذي يرسخ ثقافة الوقف، باعتباره رافداً تنموياً حضارياً عريقاً، يجري ادخاره لمستقبل الأجيال، ويؤمّن لهم الاستدامة من خلال صناديق وقفية داعمة للخطط والمشاريع التنموية المختلفة. وتواصل الحملة استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية.

الإمارات
وقف المليار وجبة
رمضان
محمد بن راشد
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