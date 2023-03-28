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5 ملايين درهم من فاعل خير لصالح «وقف المليار وجبة»

5 ملايين درهم من فاعل خير لصالح «وقف المليار وجبة»
29 مارس 2023 02:09

دبي (الاتحاد)

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ساهم فاعل خير بمبلغ 5 ملايين درهم، دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، للمساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، خاصة لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم. ويعكس هذا التفاعل المجتمعي، والمساهمات الفاعلة في الحملة، قيم العطاء الراسخة في دولة الإمارات، ويمثل استجابة مجتمعية شاملة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمساهمة في جهود إغاثة الملهوفين والمحتاجين حول العالم. وتستهدف حملة «وقف المليار وجبة»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأقل حظاً في العالم. وتستكمل حملة «وقف المليار وجبة» نجاحات حملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة، بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة، وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

وقف المليار وجبة
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
رمضان
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