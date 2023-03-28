هيئة الوقاية والسلامة توعي الأسر بالاجراءات الوقاية خلال الشهر الفضيل

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة الوقاية والسلامة مجموعة من منشورات التوعية المعنية بالاستعداد لشهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى تقليل الأخطار المحتملة في هذا الشهر الفضيل، حيث شملت المنشورات إرشادات السلامة في المطابخ، وإجراءات السلامة للخيم الرمضانية، وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية لعام 2023م. وأوضح المهندس عبدالله الماجدي، نائب مدير إدارة المعايير والمطابقة، بهيئة الوقاية والسلامة، أن «الهيئة» تخصص توعية شهرية بمختلف الموضوعات التي تهم أفراد المجتمع، وذلك تحقيقاً لرؤيتها نحو الوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار، وقد تم اختيار موضوع الاستعداد لشهر رمضان ضمن خطة التوعية لضمان الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي حادث طارئ خلال شهر رمضان، إلى جانب إجراءات واشتراطات الوقاية والسلامة العامة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي عبر بثّ رسائل تثقيفية مستمرة بمنصات هيئة الوقاية والسلامة لترسيخ الوعي وتنمية الثقافة الوقائية من الحرائق لدى أفراد المجتمع، إلى جانب تنظيم برامج توعية افتراضية تستهدف نشر الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع.

في حين دعت «الهيئة» الأسر إلى ضرورة الإلمام وباشتراطات السلامة في مطابخ المنازل، والحرص عند استخدام مواقد الطهي والأجهزة الكهربائية، وأجهزة تنقية الهواء الملوثة بالزيوت، لتجنب وقوع الحوادث المنزلية.

كما تدعو «الهيئة» الجمهور الكريم للاطلاع على أدلة نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، وتحديداً دليل الممارسة المهنية بعنوان «الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها» OSHJ-CoP-18، لما فيه من اشتراطات مختصة برفع نسبة الأمان.