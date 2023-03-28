الجنة تتزين للصائمين

تتهيأ الجنة في شهر رمضان بزينتها لاستقبال عباد الله الصائمين، ويكون الاستقبال من باب الريان الذي خصّص للصائمين، قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ في الجَنَّةِ باباً يُقالُ له الرَّيّانُ، يَدْخُلُ منه الصّائِمُونَ يَومَ القِيامَةِ، لا يَدْخُلُ معهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقالُ: أَيْنَ الصّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ منه، فَإِذا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ منه أَحَدٌ»، وإنّ الجنة ونعيمها منتهى أمل المتقين الطائعين، وغاية العابدين الصالحين، الذين بشرهم ربهم بدخولها يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله عز وجل «أعْدَدْتُ لِعِبادِي الصّالِحِينَ، ما لا عَيْنٌ رَأَتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ. قالَ أبو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: «فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ».

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح في شهر رمضان، كدلالة على توفيق الله للعباد في رمضان لفعل الخيرات وعمل الصالحات، قال صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين»، (متفق عليه)، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير... ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان».

وإذا كان أعظم ما يجنيه الصائم من صيامه التقوى، فإن الله أعد الجنة للمتقين، قال تعالى: (تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا)، «سورة مريم: الآية 63»، وقال تعالى: (وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)، «سورة آل عمران: الآية 133».

ولصبر الصائمين المتقين على ما امتحنهم الله به من الجوع والعطش، وتنافسهم في الأعمال الصالحات، فإنهم ينالون ثمار الجنة وسقياها، يقول سبحانه وتعالى: (مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ...)، «سورة محمد: الآية 15»، فالجنة هي هدية الله سبحانه لعباده المؤمنين المتقين، ومن بينهم الصائمون، الذين صبروا على امتثال أمر الله بالصيام، فأكرمهم وأعلى منزلتهم وطيب دعاءهم وتحيتهم، قال تعالى: (دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، «سورة يونس: الآية 10».

ولا تسرفوا

دعا ربنا جل وعلا إلى الاعتدال في كل شيء، ومدح عباده الذين اتصفوا بهذه الصفة، فقال: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا)، «سورة الفرقان: الآية 67»، وقد جرت عادة بعض الناس أن يتوسعوا في موائد شهر رمضان إلى حد الإسراف.

لا شك أن الإسراف في الطعام والشراب صفة سلوكية تؤدي إلى كثير من المضار والآثار السيئة، ولذلك نهى عنها الإسلام، قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)، «سورة الأعراف: الآية 31»، وقال صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة».

وقد يغيب هذا التوجيه عن كثير من الناس، حيث تتضاعف موائدهم في رمضان بكميات تفوق الحاجة الاستهلاكية، فيؤكل قليلها، ويرمى كثيرها، وفي هذا إتلاف للمال الذي هو عصب الحياة، وهو نوع من التبذير الذي نهينا عنه، قال جل وعلا: (... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا)، «سورة الإسراء: الآية 27»، وقال صلى الله عليه وسلم: «وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»، ومن وصايا لقمان لابنه: «يا بني، إذا امتلأت المعدة، نامت الفكرة، وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة».

ولذا فإن الاعتدال في الموائد مطلوب شرعاً وخاصةً في رمضان فهو شهر عظيم، فلا يجب إضاعة أوقاته بما يشغل عن العبادة، أو يثبط الهمة على الطاعة، أو يضر بالبدن، كالإكثار من الطعام والشراب.