وفد «الطاقة» يتفقد «الفجيرة للموارد الطبيعية»

الفجيرة (الاتحاد)

أكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة تواصل برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمتابعة سمو ولي عهده، جهودها لتحقيق ريادتها في القطاع التعديني من خلال ابتكار وتنفيذ المشاريع والشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانتها على الصعيد الاقتصادي والتنمية المستدامة، لتساهم هذه الجهود النوعية نحو ترسيخ مكانة إمارة الفجيرة جهة اقتصادية واستثمارية جاذبة في القطاع التعديني.

جاء ذلك خلال استقبال المؤسسة وفداً رفيعاً من وزارة الطاقة والبنية التحتية يتقدمه المهندس سيف غباش وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، وعدد من ممثلي الوزارة، اطلع خلالها على أفضل الممارسات في قطاع التعدين لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

وشملت زيارة الوفد جولة ميدانية لعددٍ من المنشآت التعدينية في الإمارة، للتعرّف على الإنجازات والتحديات في القطاع التعديني، وأبرز التطورات في الصناعات الاستخراجية والتعدينية في الفجيرة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر والمشترك بين الجهتين.

وثمّن المهندس علي قاسم أهمية الزيارة لاستعراض تجربة المؤسسة التنموية والتعرف من قُرب على إمكاناتها الواعدة والمشاريع الريادية في قطاع التعدين، خاصةً أنها قطعت شوطاً ملحوظاً من التقدّم في أعمالها وأنشطتها على مختلف الأصعدة، الأمر الذي يتيح المجال لتعزيز سبل التعاون مع المؤسسة في الاستثمار التعديني والتقنيات المبتكرة وتأهيل الكفاءات الشابة المواطنة، مشيراً إلى أن المؤسسة تبرز اليوم كمساهم رئيس في دفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة الفجيرة.

وأشاد الوفد بتطور الصناعات الاستخراجية والتعدينية في الفجيرة والجهود المبذولة والخدمات المبتكرة التي تطلقها المؤسسة، حيث تتطّلع لتحسين بيئتها الاستثمارية، وتقديم الحوافز للمستثمرين ورواد الأعمال لترسيخ مكانة إمارة الفجيرة على خريطة الاستثمار العالمي في قطاع الثروة المعدنية.