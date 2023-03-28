الأربعاء 29 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفد «الطاقة» يتفقد «الفجيرة للموارد الطبيعية»

وفد «الطاقة» يتفقد «الفجيرة للموارد الطبيعية»
29 مارس 2023 02:08

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«سوق الجمعة» بالفجيرة.. منصّة للتلاقي
حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

أكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة تواصل برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمتابعة سمو ولي عهده، جهودها لتحقيق ريادتها في القطاع التعديني من خلال ابتكار وتنفيذ المشاريع والشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانتها على الصعيد الاقتصادي والتنمية المستدامة، لتساهم هذه الجهود النوعية نحو ترسيخ مكانة إمارة الفجيرة جهة اقتصادية واستثمارية جاذبة في القطاع التعديني.
جاء ذلك خلال استقبال المؤسسة وفداً رفيعاً من وزارة الطاقة والبنية التحتية يتقدمه المهندس سيف غباش وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، وعدد من ممثلي الوزارة، اطلع خلالها على أفضل الممارسات في قطاع التعدين لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.
 وشملت زيارة الوفد جولة ميدانية لعددٍ من المنشآت التعدينية في الإمارة، للتعرّف على الإنجازات والتحديات في القطاع التعديني، وأبرز التطورات في الصناعات الاستخراجية والتعدينية في الفجيرة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر والمشترك بين الجهتين.
وثمّن المهندس علي قاسم أهمية الزيارة لاستعراض تجربة المؤسسة التنموية والتعرف من قُرب على إمكاناتها الواعدة والمشاريع الريادية في قطاع التعدين، خاصةً أنها قطعت شوطاً ملحوظاً من التقدّم في أعمالها وأنشطتها على مختلف الأصعدة، الأمر الذي يتيح المجال لتعزيز سبل التعاون مع المؤسسة في الاستثمار التعديني والتقنيات المبتكرة وتأهيل الكفاءات الشابة المواطنة، مشيراً إلى أن المؤسسة تبرز اليوم كمساهم رئيس في دفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة الفجيرة.
وأشاد الوفد بتطور الصناعات الاستخراجية والتعدينية في الفجيرة والجهود المبذولة والخدمات المبتكرة التي تطلقها المؤسسة، حيث تتطّلع لتحسين بيئتها الاستثمارية، وتقديم الحوافز للمستثمرين ورواد الأعمال لترسيخ مكانة إمارة الفجيرة على خريطة الاستثمار العالمي في قطاع الثروة المعدنية.

مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
حمد بن محمد الشرقي
الفجيرة
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة جماعية أثناء إطلاق الاستراتيجية بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وفي الصورة عبدالرحمن العويس وسارة الأميري وعمر العلماء والحضور
الإمارات
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا
اليوم 02:10
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
الإمارات
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
اليوم 02:10
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
الإمارات
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
اليوم 02:09
مغير الخييلي ومسؤولو الدائرة خلال استقبال وفد «أمانة الرياض» (من المصدر)
الإمارات
«تنمية المجتمع أبوظبي» تستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©